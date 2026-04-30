Construyen nuevo tren bala y operará en Latinoamérica: Revisa en qué país estará el tren más rápido de Sudamérica

30 abr. 2026 - 14:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un proyecto ferroviario de gran escala avanza en América Latina con la construcción de un tren de alta velocidad que alcanzará velocidades de hasta 350 kilómetros por hora.

La distancia total del recorrido rondará los 510 kilómetros, en un tiempo estimado de una hora y media, lo que permitirá reducir considerablemente los tiempos actuales de traslado entre puntos claves de un país sudamericano.

El denominado Tren de Alta Velocidad (TAV) busca emular los modelos tecnológicos ya implementados en países como China y Japón. Actualmente, las líneas ferroviarias operativas en la región no superan los 160 km/h, por lo que esta obra posicionará al país como el primero en contar con una red de estas características.

La implementación de este servicio se presenta como una alternativa sostenible para el traslado de pasajeros a larga distancia.

¿Dónde estará el tren bala más rápido de Latinoamérica?

La iniciativa se desarrolla en Brasil y el trazado conectará importantes centros urbanos, uniendo Río de Janeiro, San Pablo y Campinas.

El objetivo principal de esta infraestructura es aliviar el tráfico en las principales carreteras y ofrecer una opción de transporte público masivo más eficiente.

El tren utilizará tecnología de vanguardia conocida como maglev, un sistema de levitación magnética que elimina la fricción con las vías para alcanzar velocidades excepcionales.

Este mecanismo funciona mediante bobinas metálicas en conexión cruzada que generan electroimanes, permitiendo que el tren se eleve y se desplace. El sistema utiliza ruedas de caucho hasta alcanzar los 150 km/h, momento en el que la fuerza magnética toma el control total del movimiento.

Tren bala. Archivo web

¿Cuándo estará operativo el nuevo tren bala?

De acuerdo con el plan establecido, el inicio de las obras civiles está programado para el año 2027, una vez concluida la fase de diseño y planificación técnica.

Se estima que el tren estará operativo para el público en los primeros meses de 2032.

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