Chileno de 66 años es detenido en Brasil por robar equipaje: Llevaba al menos 15 delitos en aeropuertos

19 abr. 2026 - 09:48 hrs.

¿Qué pasó?

Un chileno de 66 años fue detenido por segunda vez en el Aeropuerto Internacional de São Paulo, en Guarulhos, Brasil, acusado de robar equipaje a pasajeros que transitaban por el terminal aéreo. El sujeto fue captado por cámaras de seguridad mientras cometía los ilícitos.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el adulto mayor está vinculado a al menos 15 robos cometidos en aeropuertos brasileños, 12 de ellos en Guarulhos y otros tres en el Aeropuerto de Congonhas, también en São Paulo.

Según la investigación, el detenido incluso habría intentado simular agresiones físicas con el objetivo de acusar torturas tras ser arrestado. La Policía Civil de Brasil informó que solicitará formalmente su extradición.

¿Qué dijeron desde la PDI?

El comisario Daniel Morales Aravena, de la OCN Interpol Santiago, se refirió a este tipo de delitos cometidos por chilenos en el extranjero, señalando que "hay que hacer mención de que muchos de estos delincuentes, por su cercanía, por la facilidad del idioma, se trasladan a países limítrofes o dentro de Sudamérica para cometer delito contra la propiedad".

En esa línea, el funcionario de la PDI agregó que "los países que más se repiten serían Argentina, Ecuador e incluso Brasil".

Asimismo, Morales destacó la relevancia del trabajo coordinado entre policías de distintos países para enfrentar este tipo de delitos: "La cooperación internacional es sumamente importante para tratar de compartir información para las diferentes investigaciones donde se vinculan chilenos delincuentes que están cometiendo estos delitos en el extranjero. En este caso muy particular, la OCN Interpol de Santiago mantiene contacto con 194 países en donde la mensajería oficial hace que puedan judicializar toda la información con respecto a estas consultas".

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