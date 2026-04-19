Joven de 17 años frustró asaltó en su casa en Maipú: Delincuente fue herido con arma cortopuzante y está en riesgo vital

19 abr. 2026 - 07:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven de 17 años frustró un asalto que ocurrió al interior de su domicilio, ubicado en calle La Trilla, comuna de Maipú, en la Región Metropolitana, hecho que se registró la noche del sábado pasado.

Según información de Carabineros, un delincuente ingresó a la vivienda con la intención de sustraer diversas especies. En ese momento, el menor, quien se encontraba solo en el domicilio, se dirigió a la cocina para tomar un cuchillo y defenderse.

¿Qué dijo Carabineros?

El teniente Juan Carlos Letelier, de la Prefectura Santiago Rinconada, dijo que "al percatarse de esta situación, este joven concurre hasta la cocina donde toma un arma cortopunzante, en este caso un cuchillo, para defenderse".

"El delincuente se abalanzó sobre este joven, ocasionándole una lesión en su antebrazo, pero en el forcejeo que ocurre, el delincuente también salió lesionado a la altura de su garganta", agregó la autoridad policial.

Tras el hecho, el adolescente fue trasladado hasta el SAR Michelle Bachelet para constatar lesiones y recibir la atención médica correspondiente, encontrándose fuera de riesgo vital.

Respecto al antisocial, se reportó que llegó por sus propios medios hasta el Hospital El Carmen. Debido a la gravedad de la herida, personal de salud dio aviso a Carabineros, quienes concurrieron hasta el centro asistencial y, luego de verificar las características del sujeto, procedieron a detenerlo.

Sobre el delincuente, el teniente Letelier dijo que "se encuentra en estado de riesgo vital y grave. Es una persona adulta, chileno, de entre 35 y 40 años".

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias están a cargo de personal del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros.

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