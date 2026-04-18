Hombre falleció al interior de la Subcomisaría de Peñalolén: Carabineros informó que se "inició una investigación interna"

18 abr. 2026 - 15:33 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, se reportó que un hombre falleció al interior de la Subcomisaría de Peñalolén, en la Región Metropolitana.

¿Qué informó Carabineros?

A través de un comunicado, Carabineros informó que "el hecho se registró durante esta mañana, cuando a un sujeto detenido por el delito de lesiones leves en contexto de Violencia Intrafamiliar (VIF), se le estaba realizando el proceso administrativo de identificación al interior de la unidad, momento en que adoptó una actitud agresiva y violenta contra el personal policial, poniendo en riesgo su integridad física y la de los Carabineros, motivo por el que fue reducido y controlado".

"Posteriormente, el sujeto repentinamente perdió el conocimiento, por lo que inmediatamente el personal policial prestó los primeros auxilios y solicitó la concurrencia de una ambulancia del SAMU. Pese a las maniobras de reanimación efectuadas por los profesionales de salud, se constató el deceso de la persona en el lugar", agregó la institución policial.

Carabineros indicó que se tomó contacto con el Ministerio Público sobre la situación que ocurrió. Además, señalaron que se "inició una investigación interna para determinar la dinámica de los hechos acontecidos, refrendando su compromiso con la transparencia y apego irrestricto a las leyes y normativa vigente".

Todo sobre Policial