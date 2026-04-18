Hombre es asesinado a disparos afuera de su casa en Pedro Aguirre Cerda
¿Qué pasó?
Un homicidio se registró la madrugada de este sábado en la intersección de calle Fraternal con Cooperación, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana, lugar en el que un hombre murió tras recibir múltiples impactos balísticos.
Según información preliminar, la víctima fue atacada en las afueras de su domicilio por un grupo de delincuentes que se movilizaban en un vehículo.
¿Qué dijo la Fiscalía?
El fiscal ECOH Sergio Ortega explicó que "descienden del vehículo tres individuos y son los que efectuaron los disparos", para luego agregar que, debido al fatal ataque, el hombre no alcanzó a recibir asistencia médica y falleció en el lugar de los hechos.Ir a la siguiente nota
Sobre la identidad de la víctima, el persecutor dijo que "se trata de una persona chilena, de 35 años, quien mantiene antecedentes penales por delitos contra la propiedad".
Respecto a qué habría motivado el crimen, el fiscal Ortega afirmó que "en este momento no se baraja una hipótesis inicial".
Por órdenes de la Fiscalía, las pericias están siendo realizadas por equipos de la Brigada de Homicidios (BH) y peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI.
Leer más de
Notas relacionadas
- Choque de alta energía en Ñuñoa dejó una persona fallecida y otra lesionada: Conductor que provocó el impacto estaba ebrio
- Encuentran fuegos artificiales al interior de baños del Estadio Monumental previo al aniversario 101 de Colo Colo
- "Cuando mi marido tenga justicia, voy a a estar en paz": Viuda del cabo Nain tras detención de imputado por el crimen