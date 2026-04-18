Hombre es asesinado a disparos afuera de su casa en Pedro Aguirre Cerda

18 abr. 2026 - 07:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio se registró la madrugada de este sábado en la intersección de calle Fraternal con Cooperación, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana, lugar en el que un hombre murió tras recibir múltiples impactos balísticos.

Según información preliminar, la víctima fue atacada en las afueras de su domicilio por un grupo de delincuentes que se movilizaban en un vehículo.

¿Qué dijo la Fiscalía?

El fiscal ECOH Sergio Ortega explicó que "descienden del vehículo tres individuos y son los que efectuaron los disparos", para luego agregar que, debido al fatal ataque, el hombre no alcanzó a recibir asistencia médica y falleció en el lugar de los hechos.

Sobre la identidad de la víctima, el persecutor dijo que "se trata de una persona chilena, de 35 años, quien mantiene antecedentes penales por delitos contra la propiedad".

Respecto a qué habría motivado el crimen, el fiscal Ortega afirmó que "en este momento no se baraja una hipótesis inicial".

Por órdenes de la Fiscalía, las pericias están siendo realizadas por equipos de la Brigada de Homicidios (BH) y peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI.

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