"Cuando mi marido tenga justicia, voy a a estar en paz": Viuda del cabo Nain tras detención de imputado por el crimen
- Por Cristian Latorre | Carlos Jara
La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este viernes a Francisco Javier Painevilo Maldonado, comunero mapuche que se encontraba prófugo de la justicia por el homicidio del carabinero Eugenio Nain, ocurrido en octubre de 2020. La captura se concretó cerca de las 13:00 horas en la comuna de Padre Las Casas, tras un operativo coordinado con Carabineros.
El imputado fue ubicado al interior del domicilio de un familiar, donde fue detenido pese a presentar un aparente cambio físico, lo que habría dificultado su identificación. El procedimiento forma parte de las diligencias para dar con los responsables del crimen que conmocionó a la región de La Araucanía.Ir a la siguiente nota
Tras la detención, Dahianna Pereira, viuda del cabo Nain, valoró el avance en la causa y expresó que, de manera personal, “para mis hijos va a ser una tranquilidad. Yo siempre lo he dicho, el día de mañana cuando mi marido tenga justicia, yo creo que porfin voy a a estar en paz. Vivir tranquila”.
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