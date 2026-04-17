Hombre muere tras ser golpeado en supuesto intento de robo en El Bosque: Padre e hijos implicados quedaron en libertad

17 abr. 2026 - 16:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un confuso y violento hecho ocurrido cerca de la medianoche del jueves en la comuna de El Bosque, Región Metropolitana, y que terminó con un hombre de 27 años fallecido, en medio de versiones completamente opuestas sobre lo sucedido.

Según los primeros antecedentes, la víctima se subió a un vehículo en el que viajaban un padre junto a sus dos hijos. Sin embargo, por razones que aún se investigan, los ocupantes del automóvil lo golpearon hasta perder la vida.

La versión de testigos

De acuerdo con lo registrado por cámaras de seguridad, el vehículo avanzó cerca de dos cuadras antes de que sus ocupantes descendieran en medio de una discusión. En ese momento, el hombre fue golpeado hasta perder la vida en plena vía pública.

Quienes iban al interior del automóvil sostienen que la víctima intentó asaltarlos y robar el vehículo, lo que habría desencadenado la agresión. En contraste, cercanos del fallecido aseguran que no existió ningún delito y que todo se trató de un ataque injustificado.

"Vi cómo le pegaban a tu amigo, era impresionante"

“Ellos se conocían. Esto no fue un robo, esto no fue portonazo. Aquí nadie le estaba robando a nadie, eso es mentira... Una vecina pasó en una camioneta, se bajó y habló conmigo", dijo una entrevistada.

"Me dijo, 'yo me bajé y vi cómo le pegaban a tu amigo, era impresionante cómo le pegaban y no querían dejar de pegarle'. Nada, solamente esperar que la justicia haga lo que tenga que hacer”, agregó.

Vecinos del sector también entregaron sus testimonios, coincidiendo en que escucharon gritos durante la noche y que presenciaron la agresión: “Estuvo un auto parado harto rato ahí. Y de ahí le gritan 'bájalo bájalo', lo tiran ahí (a la víctima) y empiezan a patearlo, el mismo gallo que venía manejando”.

“Este barrio es muy tranquilo, esta es una villa, esto tiene que haberse originado unas dos cuadras más allá. Llegó el auto y lo que gritaban la mujer y el hombre, decían que la ayudaran a bajar al tipo del auto, a botarlo”.

“Yo vi cuando llegó cabineros, yo vi al conductor, a la mamá y a los dos jóvenes. Yo yo vi a cuatro personas, no, vi más”.

Padre e hijos en libertad

Desde la Fiscalía Sur indicaron que el caso se investiga bajo la hipótesis de un eventual robo, aunque recalcaron que aún no hay conclusiones definitivas.

El padre y sus dos hijos —estos últimos menores de edad— fueron detenidos inicialmente, pero quedaron en libertad tras prestar declaración, quedando apercibidos mientras continúa la investigación.