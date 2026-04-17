"Esto fue un dato que les dieron": Delincuentes enmascarados y armados roban tienda de carteras en Coronel

17 abr. 2026 - 13:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un millonario robo afectó a un local comercial ubicado en la población Allende, en la comuna de Coronel, en la región del Biobío, donde un grupo de delincuentes actuó de forma coordinada para sustraer carteras y dinero.

El hecho ocurrió cerca de las 19:30 horas del jueves, cuando al menos cuatro sujetos ingresaron al recinto con el rostro cubierto, algunos utilizando máscaras, y armados para intimidar a las personas presentes.

Delincuentes actuaron con violencia y planificación

De acuerdo a los antecedentes, los individuos tenían como objetivo principal el robo de carteras. Para ello, llegaron con bolsas de basura, las que utilizaron para cargar la mercadería sustraída.

Mientras algunos de los antisociales recorrían el local tomando productos —más de 100 carteras—, otro ingresó a la oficina donde se encontraba la dueña del negocio realizando el cierre de caja.

En ese momento, la mujer fue amenazada con un arma de fuego para obligarla a entregar el dinero y acceder a la caja fuerte. El avalúo total del robo asciende a cerca de 5 millones de pesos.

"Mi señora no quiere venir al local"

El dueño del local, César Guanteo, relató la violencia con la que actuaron los delincuentes y el impacto que generaron en su familia y trabajadoras: "Sí, ellos entraron, encañonaron a mi señora, 'tírate al suelo, tírate al suelo o te matamos', a las chicas que estaban acá, lo mismo, las tenían todas arrinconadas ahí. No, fueron superviolentos".

"Se llevaron las carteras. Ellos venían a eso nomás. Esto fue un dato que les dieron, porque llegaron con bolsa de basura a robarnos. Entraron y se llevaron las carteras. Superagresivo. Había gente aquí, la tiraron para el lado, salió una abuelita arrancando. No, mal, mal, mal", relató César respecto a los momentos de angustia.

Además, el afectado aseguró que el delito habría sido previamente planificado: "Sí, pues, fue todo planificado. Mi señora quedó superafectada. Bueno, todas las niñas que trabajan acá. Mi señora no quiere venir al local, está como choqueada y todo eso. Porque fue violento".

La denuncia ya fue realizada ante Carabineros de Chile, quienes desplegaron un operativo para dar con el paradero de los responsables y recuperar las especies sustraídas. Hasta ahora, no se ha informado de detenidos.

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