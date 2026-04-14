Llamado especial del Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder?

14 abr. 2026 - 10:00 hrs.

Frente a la devastación provocada por los incendios forestales a principios de año, el Gobierno activó el llamado especial del Subsidio DS49, con el objetivo de brindar soluciones concretas y rápidas a quienes perdieron sus hogares en la catástrofe.

A través del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, bajo la modalidad de Construcción en Sitio Propio vía Autoconstrucción Asistida, se facilitarán recursos y asesoría técnica para que las familias puedan levantar nuevamente sus viviendas en sus propios terrenos.

¿Para quién es el llamado especial del Subsidio DS49?

De acuerdo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), está destinado para familias damnificadas por los incendios forestales de enero de 2026, específicamente para tres comunas de la Región del Biobío:

Concepción.

Penco.

Tomé.

Pueden acceder tanto familias que no han empezado a construir, como aquellas que ya iniciaron la edificación de su vivienda por cuenta propia (autoconstrucción).

Requisitos para postular al llamado especial del Subsidio DS49

Al momento de presentar la postulación, el Minvu evaluará si cada familia cumple con lo siguiente:

Tener la Ficha Técnica N°2 de evaluación de daños del MINVU. Esta ficha debe indicar que la vivienda afectada presenta daño mayor o daño irreparable.

Acompañar una Declaración de Núcleo Familiar, en un formato que entregará el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

Acreditar el terreno mediante una declaración jurada simple de dominio (también en el formato que proveerá el SERVIU).

Contar con cédula de identidad (RUN) vigente.

Contar con la asesoría obligatoria de una Entidad Patrocinante (puede ser persona natural o jurídica, pública o privada), quien se encargará de recopilar los antecedentes y desarrollar el proyecto.

¿Cómo postular al llamado especial del Subsidio DS49?

Para participar en el proceso de selección, las familias deberán encontrarse inscritas en el sistema informático del Minvu/Serviu al último día hábil de cada mes, sin la necesidad de contar con un proyecto desarrollado para ser seleccionadas.

Cabe mencionar que se realizarán procesos de selección mensuales, donde podrán participar las familias damnificadas que estén inscritas al último día hábil de cada mes, hasta el 30 de noviembre 2026.

Todo sobre Subsidio DS49