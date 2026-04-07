Cuenta de ahorro para la vivienda: ¿Dónde puedo abrirla?

07 abr. 2026 - 12:00 hrs.

Para acceder a los distintos subsidios de vivienda del Estado y adquirir una casa propia, las familias deben tener una cuenta de ahorro, ya que es una forma de acumular los fondos para cumplir este propósito.

La apertura de este producto financiero se realiza previo a la postulación, cuando se conoce el monto mínimo requerido para postular a los diferentes aportes vigentes.

¿Dónde se abre una cuenta de ahorro para la vivienda?

De acuerdo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), los postulantes pueden abrirla en un banco u otra entidad financiera. Con estas se establece un contrato que indica el mínimo de ahorro a reunir, conforme al programa habitacional al que planea postular.

Subsidios de vivienda a los que se puede postular con una cuenta de ahorro

Una vez que se obtiene dicho producto, los interesados pueden solicitar el acceso a los siguientes programas:

Subsidio DS1: entrega hasta 700 UF comprar una vivienda de hasta 1.200 UF. Exige un ahorro mínimo de 30 a 80 UF, conforme al tramo en el que postule.

entrega hasta 700 UF comprar una vivienda de hasta 1.200 UF. Exige un ahorro mínimo de 30 a 80 UF, conforme al tramo en el que postule. Subsidio DS49: exige un ahorro de al menos 10 UF para comprar una vivienda de hasta 950 UF sin crédito hipotecario. El monto base que paga es de 314 UF, que aumenta con aportes del Estado complementarios y adicionales.

exige un ahorro de al menos 10 UF para comprar una vivienda de hasta 950 UF sin crédito hipotecario. El monto base que paga es de 314 UF, que aumenta con aportes del Estado complementarios y adicionales. Subsidio DS19: para acceder a viviendas en proyectos inmobiliarios con acceso a servicios y áreas verdes. Se puede aplicar un subsidio obtenido (como el DS1 o DS49) o postular de manera directa, cumpliendo con el ahorro mínimo y la calificación socioeconómica.

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