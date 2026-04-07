"Nunca he hecho eso ni lo haré": Eli de Caso responde a las polémicas afirmaciones de Daniela Aránguiz

07 abr. 2026 - 12:32 hrs.

¿Qué pasó?

La escena del espectáculo nacional se vio sacudida esta semana tras las polémicas declaraciones emitidas por Daniela Aránguiz en un reciente programa de televisión, donde lanzó una acusación que caló hondo en la honra de una de las figuras más respetadas de la pantalla chilena: Eli de Caso.

Según la versión entregada por la panelista, Eli de Caso habría intervenido de manera inapropiada en la vida sentimental de su propia hija, sugiriendo incluso que le habría "quitado" un pretendiente en el pasado.

Esta afirmación no solo generó un impacto inmediato en las redes sociales, sino que provocó una reacción sin precedentes por parte de la icónica conductora, quien decidió abandonar su habitual perfil bajo en temas de farándula, para defender su integridad y el vínculo sagrado que mantiene con su hija, ante lo que calificó como una calumnia infundada.

"Primero que todo el que yo esté en un programa de farándula, yo sabía que esto podía ocurrir y que estaba de alguna manera, entre comillas, en riesgo de cualquier comentario de las personas. Así que esto es parte del juego", expresó de caso en el programa de Eduardo de la Iglesia.

En ese sentido aseguró que los comentarios de Aránguiz la afectaron, pero confía en que todo se devuelve. "Por eso te pregunto realmente quién eres, para hacerle daño a las personas gratis. Si tú estás tan segura de que yo le levanté el novio a mi hija, tráemelo que quiero conocerlo porque no lo conozco. Eso es todo lo que te voy a decir”, dijo.

Contexto del conflicto entre Daniela Aranguiz y Eli de Caso

El conflicto estalló luego de que Daniela Aránguiz afirmara en un programa de televisión que Eli de Caso habría intervenido de manera inapropiada en una relación sentimental de su propia hija. Relato que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En ese contexto, Eli de Caso rompió el silencio para defenderse y dejó claro que no iba a permitir que se hablara así de ella y su familia. "Tú (Daniela Aránguiz) le faltas el respeto a mis hijos al decir algo así. Yo soy una mamá tremendamente respetuosa por mis tres hijos. Nunca he hecho eso y nunca lo haré. Jamás en la vida me metería con la pareja de una hija" expresó tajantemente.

Eli de Caso en Plan Perfecto.

Asimismo, aprovechó de aclarar el origen de ese rumor y no solo lo desmintió, sino que apuntó directamente contra Aránguiz. "Esto es un rumor del 2001. Tengo una leve sospecha de dónde nació, pero no es real. Como no tienes otro argumento me dices eso. ¿Quién eres realmente, Daniela Aránguiz? Porque lo que yo veo que haces y dices es totalmente veneno. Nunca te veo decir cosas positivas a las personas".

El rumor al que hace referencia Eli de Caso tiene relación con su romance con Carlos Durán. Cuando ellos fueron pareja, él era amigo de su hija, pero según la conductora su hija y Durán nunca tuvieron una relación amorosa.

Cony Capelli salió en defensa de Eli de Caso

La chica reality no se quedó callada y también apuntó sus dardos contra Aránguiz a quien calificó como una persona falta de respeto y respaldó a De Caso en su rol como madre.

"Daniela, que es una fiel protectora de la maternidad, ella se dice a sí misma que protege a las mamás, que empatiza y no se mete con los hijos... ¿Hasta cuándo, Daniela? Siempre es lo mismo, con unas faltas de respeto que exceden cualquier tipo de parámetros", sentenció Cony Capelli.

Finalmente, agregó: "La verdad, creo que tú deberías aprender a tejer, te haría harto bien", haciendo referencia a los dichos de la panelista cuando "mandó" a Eli de Caso a dedicarse a esta actividad.

Réplica de Daniela Aránguiz

En redes sociales la polémica panelista demostró que sus afirmaciones se basaron en declaraciones pasadas de la conductora respecto a la pareja de una de sus hijas, en las que al parecer insinúa que le hubiese gustado ser joven y tener una pareja como la de Krishna Navas.

@danyaranguizf Instagram

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