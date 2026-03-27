"Me haces sentir tan segura...": Daniela Aránguiz se mostró enamorada y dedicó unas palabras a José Manuel "Cuco" Cerda

27 mar. 2026 - 09:52 hrs.

¿Qué pasó?

Daniela Aránguiz al parecer está cada vez más enamorada y no dudó en compartirlo con sus seguidores. A través de sus historias de Instagram, la comunicadora publicó una fotografía junto a su pareja José Manuel "Cuco" Cerda y le dedicó unas palabras.

El vínculo entre ambos se ve más sólido que nunca. Los últimos días han estado disfrutando de unas pequeñas vacaciones y en redes sociales han mostrado parte de lo que ha sido su estadía en el sur del país.

"Me haces sentir tan segura en tus brazos", escribió Aranguiz junto a la postal donde se ve abrazada a su pareja con el mar de fondo. Él reposteó la historia y agregó "Te amo".

Hace pocos días, fue Cuco Cerda quién a través de un post compartido con Aránguiz publicó un carrusel de fotos con diferentes momentos de sus vacaciones en el sur, que acompañó con las siguientes palabras: "Qué lindo fue mostrarte parte de mi mundo. Por muchas más aventuras juntos".

Esta relación fue confirmada el año pasado por ambos y, aunque ya hacían vida de pareja, hace solo unos días decidieron dar un paso más y formalizar —simbólicamente— este vínculo.

En su reciente paso por Río de Janeiro, Brasil, Cuco Cerda le entregó un anillo a Daniela Aránguiz. Ella aclaró los rumores y dijo que no se trataba de matrimonio, pero sí un gesto con el que el modelo quiso mostrar que "va en serio".

@danyaranguizf Instagram

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