Daniela Aránguiz rompe el silencio sobre "anillo de compromiso" que le entregó Cuco Cerda

19 mar. 2026 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una vez más, la influencer y comunicadora Daniela Aránguiz fue tema de conversación. Esto, luego de publicar un video en redes sociales donde su actual pareja, José Manuel "Cuco" Cerda, le entrega un anillo y, como era de esperarse, todos lo asociaron con una propuesta de matrimonio.

El registro se grabó en Brasil, mientras disfrutaban del carnaval. Días después, ambos aclararon que no se trataba de un anillo de compromiso, sino de algo simbólico para formalizar su noviazgo.

"La Dani es una mujer grande y le gustan las cosas serias. Siempre hemos hablado sobre el tiempo que pensamos pasar juntos. Esta fue una forma de demostrarle que es en serio y la amo mucho", explicó Cuco Cerda en el programa Noche de suerte.

Por su parte, Aránguiz precisó que "no es un anillo de compromiso en sí como para poner fecha mañana, pero sí como que estamos bien y en serio".

@danyaranguizf Instagram

"Es para que sepas que estoy contigo"

De acuerdo con el relato de la panelista de farándula, Cerda la invitó a tomar una copa en medio de una celebración con motivo del carnaval y la sorprendió con la caja de un anillo. "No hubo rodilla. Me dijo: 'Este anillo es para que sepas que estoy contigo, que para mí eres muy especial y es la primera vez en mi vida que regalo uno'", confesó.

Además de expresar la emoción que sintió, Daniela reflexionó sobre la llegada del comunicador a su vida en un momento en el que no estaba dispuesta a enamorarse.

"Yo no quería nada importante con nadie, solo quería pasarlo bien. De repente me di cuenta de que un hombre con la edad de Jose es más maduro emocionalmente que uno de mi edad y te puede entregar más seguridad", declaró.

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