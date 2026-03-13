Daniela Aránguiz cuenta la verdad sobre su relación con su suegra, la madre de Cuco Cerda

13 mar. 2026 - 14:06 hrs.

Daniela Aránguiz abordó un nuevo rumor que se generó en los últimos días, esta vez relacionado con su suegra, la madre de Cuco Cerda, quien supuestamente habría menospreciado la clase social de la panelista de farándula.

Según las versiones que comenzaron a difundirse en redes sociales tras un comentario hecho por Vasco Moulian, Katherine Helfmann habría tildado de "cuma" a su nuera Daniela Aránguiz.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz?

Durante el programa 'Sígueme', la exchica Mekano comentó que no tenía conocimiento de esos rumores, pero "me cuesta mucho creer algo así porque Kathy no viene de un estrato social muy alto; ella es de una familia súper esforzada, que ha salido adelante y de una familia superbonita y superfamiliar".

Respecto a la relación con su suegra, aseguró que "tenemos una actitud cordial. Obviamente que yo no tengo la misma relación que tiene Faloon con ella, porque ella pasa mucho tiempo en la casa de Kathy. Yo no, yo tengo mi casa, mis niños. Entonces yo soy más de estar mucho en mi casa".

A pesar de ello, reiteró que "tenemos una relación cordial; las veces que yo he ido a su casa o hemos compartido en ciertos lugares, ha sido super amorosa conmigo. Entonces me costaría mucho creer que esto sea así, que sea verdad. Pero ustedes saben que esta cuestión vende".

Además, Aránguiz aclaró que si su suegra hubiera dicho eso, Cuco "me lo habría dicho a mí", por lo que descartó de plano cualquier conflicto familiar. "Uno tiene una relación con la persona, no con la familia", cerró.

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