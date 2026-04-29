Ministra Steinert por liberación de empresario: "No estamos dispuestos a que el crimen organizado se tome las calles"
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió este miércoles a la liberación del empresario ferretero, Jorge Vera, de 84 años, que había sido secuestrado la semana pasada en la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana.
"No estamos dispuestos a que el crimen organizado se tome las calles", dijo la autoridad.
"Vamos a solicitar las penas más duras"
La ministra enfatizó que el combate al crimen organizado es una de las principales prioridades del Gobierno y un mandato directo del Presidente de la República, José Antonio Kast.Ir a la siguiente nota
“Quiero ser muy clara, fuerte, nosotros no vamos a parar a fin de que estas organizaciones criminales no puedan instalarse en nuestro país y es momento de que se vayan”, afirmó.
Además, sostuvo que frente a delitos graves como el secuestro del empresario, continuarán con las investigaciones y buscarán las sanciones más severas para los responsables.
“Frente a delitos tan fuertes, tan graves como estos, nosotros vamos a seguir investigando, detener y solicitar las penas más duras”, agregó.
Cuatro personas detenidas en el caso de secuestro
El director general de la PDI, Eduardo Cerna, agradeció la labor del cuerpo de investigaciones y también de la colaboración con organismos policiales internacionales.
Asimismo, confirmó que actualmente hay cuatro detenidos vinculados al caso: tres extranjeros y un ciudadano chileno.
“Son tres extranjeros y un nacional. Es todo lo que les puedo decir”, precisó, remarcando que la investigación sigue en desarrollo y bajo estricta reserva.
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