Ministra Steinert por liberación de empresario: "No estamos dispuestos a que el crimen organizado se tome las calles"

29 abr. 2026 - 08:50 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió este miércoles a la liberación del empresario ferretero, Jorge Vera, de 84 años, que había sido secuestrado la semana pasada en la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana.

"No estamos dispuestos a que el crimen organizado se tome las calles", dijo la autoridad.

"Vamos a solicitar las penas más duras"

La ministra enfatizó que el combate al crimen organizado es una de las principales prioridades del Gobierno y un mandato directo del Presidente de la República, José Antonio Kast.

“Quiero ser muy clara, fuerte, nosotros no vamos a parar a fin de que estas organizaciones criminales no puedan instalarse en nuestro país y es momento de que se vayan”, afirmó.

Además, sostuvo que frente a delitos graves como el secuestro del empresario, continuarán con las investigaciones y buscarán las sanciones más severas para los responsables.

“Frente a delitos tan fuertes, tan graves como estos, nosotros vamos a seguir investigando, detener y solicitar las penas más duras”, agregó.

Cuatro personas detenidas en el caso de secuestro

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, agradeció la labor del cuerpo de investigaciones y también de la colaboración con organismos policiales internacionales.

Asimismo, confirmó que actualmente hay cuatro detenidos vinculados al caso: tres extranjeros y un ciudadano chileno.

“Son tres extranjeros y un nacional. Es todo lo que les puedo decir”, precisó, remarcando que la investigación sigue en desarrollo y bajo estricta reserva.