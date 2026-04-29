Fin de contribuciones para adultos mayores: Las regiones y comunas en que más impactaría la medida

29 abr. 2026 - 09:31 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció un Plan de Reconstrucción Nacional que incluye una reactivación económica, impulsada en parte por el fin de las contribuciones para la primera vivienda de los adultos mayores de 65 años.

Un análisis de la plataforma Inciti, citado por Diario Financiero, dimensionó el impacto del proyecto de ley encabezado por el Ejecutivo. Por ejemplo, de las 1.179.704 viviendas principales que en la actualidad pagan contribuciones, serían 271.212 las que quedarían exentas de esta medida, es decir, un 23% del total.

El mayor impacto se lo lleva la RM

El informe indica que el mayor impacto del fin de las contribuciones para los adultos mayores de 65 años está en la Región Metropolitana, ya que el grueso de esta población beneficiada se encuentra allí. Dicho universo contempla alrededor de 155 mil viviendas principales.

A la RM le sigue la región de Valparaíso, que incluiría 36 mil viviendas principales en la exención que planea concretar el Gobierno del Presidente Kast. Más atrás se ubican las regiones del Biobío y La Araucanía.

¿Qué ocurre con las comunas?

Si hablamos de comunas, las localizadas en la Región Metropolitana también lideran el ranking. De acuerdo a los datos de Inciti, donde más dejarían de pagar contribuciones los adultos mayores es en el sector oriente.

La comuna que está más arriba en el listado es la de Las Condes. Aquí se vinculan cerca de 26 mil viviendas que estarán exentas de este pago. Un poco más atrás aparecen Vitacura, Lo Barnechea y luego Providencia.

Más allá de la RM, se encuentra Viña del Mar. Allí, los adultos mayores desembolsan cerca de $10 mil millones al año por este impuesto, lo que contempla unas 13 mil viviendas principales.

En este grupo también figuran otras comunas como Arica, Iquique, La Serena, Rancagua, Talca, Temuco, Valdivia y Punta Arenas.

¿Cuáles serían los impactos?

El beneficio más directo de esta iniciativa es el aumento de la renta disponible. Para muchos adultos mayores en Chile, el pago de contribuciones representa una parte significativa de su pensión.

De acuerdo a lo anterior, los beneficios serían los siguientes:

Alivio financiero: Evita que personas de la tercera edad tengan que vender sus viviendas (fenómeno conocido como "gentrificación por impuestos") al no poder costear las contribuciones con sus jubilaciones.

Seguridad de propiedad: Refuerza la idea de que la vivienda es un patrimonio consolidado y no un "arriendo eterno" al Estado.

Sin embargo, expertos aluden a un impacto fiscal y municipal, considerando que las contribuciones son la principal fuente de ingresos del Fondo Común Municipal (FCM).

Aquí aparecen dos lineamientos:

Desfinanciamiento local: Las municipalidades dependen de estos recursos para servicios básicos (luminarias, basura, seguridad). Si se elimina el pago sin una fuente de reemplazo, las comunas con más adultos mayores propietarios podrían ver reducidos sus presupuestos.

Redistribución: El FCM redistribuye dinero de las comunas más ricas a las más pobres. Una exención masiva obligaría al Gobierno Central a inyectar recursos directos para tapar ese "hoyo" fiscal.

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