Micreros de Valparaíso iniciaron paro indefinido por deudas y alza del combustible: ¿Qué líneas no están prestando servicio?

28 abr. 2026 - 01:10 hrs.

¿Qué pasó?

A las 17:00 horas del lunes comenzó la paralización del transporte público en Valparaíso por el aumento en el precio de los combustibles. Además, desde el gremio acusan una deuda del Ministerio de Transportes.

Paro indefinido de micros en Valparaíso

Según consignó SoyChile, el presidente de la Confederación de Transporte Terrestre regional, Óscar Cantero, explicó detalles de la paralización que afecta principalmente a las líneas ex Fenur.

"A partir de las 17:00 horas, los conductores del transporte público de la provincia de Marga Marga, partiendo por el recorrido 101 a 125, han decidido paralizar por el efecto de que no pueden seguir trabajando en las condiciones que se han estado dando desde el alza de combustibles", dijo.

El líder gremial acusó que los conductores "ya no alcanzan a sacar su porcentaje, no tienen plata para echarle petróleo a los buses durante el día y esto ya provocó un caos".

Asimismo, apuntó a la deuda que tendría el Ministerio de Transporte con el gremio. Entre lo adeudado se encontrarían los subsidios no cumplidos por concepto de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), congelamiento tarifario y el alza en los precios de los combustibles.

"Los conductores ya no pueden seguir trabajando en estas condiciones, con deudas millonarias, sin compensación por el alza del petróleo y la presión que tienen ellos por salir a trabajar es muy grande y por eso han tomado esta decisión", precisó Cantero.

Plan de contingencia en el Tren Limache-Puerto

Ante la paralización que podría dejar cerca de 300 buses fuera de circulación, y a la que podrían unirse otras líneas y sindicatos, el Tren Limache-Puerto de EFE presentó durante la tarde un plan de contingencia.

Dentro de las medidas que se tomaron, que podrían repetirse para la hora punta mañana de este martes, se encontraron el aumento de los trenes dobles y la puesta en circulación del tren de tres coches.

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