Detienen a cuatro choferes de micros por dar positivo a drogas durante fiscalización en Valparaíso

24 abr. 2026 - 18:50 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro conductores de microbuses fueron detenidos tras dar positivo a drogas durante una fiscalización realizada este viernes en la ciudad de Valparaíso. Uno de ellos tenía órdenes de detención vigentes.

El procedimiento se llevó a cabo en Avenida España, en el sector de Caleta Portales. En ese lugar, Carabineros y personal del SENDA aplicaron alcohotest y narcotest a conductores que transitaban por el lugar.

Durante el control vehicular, fueron detenidos tres choferes por consumo de cocaína y uno por marihuana. Este último mantenía órdenes de detención vigentes por delitos de amenaza y robo.

"Lo ideal sería que fuese una colaboración espontánea"

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, hizo un llamado a los dueños y operadores de las máquinas a que realicen "aleatoriamente, en las garitas, este control (de alcohol y drogas)".

"Lo que ocurre aquí es que queda el bus botado; debemos llamar al dueño de la máquina para que la retire, pero ese bus sigue circulando y, por tanto, tenemos que obligarlos... lo ideal sería que fuese una colaboración espontánea", agregó la autoridad.

Asimismo, resaltó el trabajo de Senda y de Carabineros "en estos controles que continuaremos haciéndolos. Ya llevamos 91 de estos operativos en distintos puntos de la región, y vamos a seguir trabajando para evitar accidentes".

Por su parte, el director de Senda Valparaiso, Carlos Colihuechún, recalcó que el "foco es que toda conducción tiene que ser con las más altas exigencias de seguridad".

"La conducción es incompatible con el consumo de sustancias y con el consumo de alcohol, por lo tanto, si queremos tener un transporte que nos permita llegar seguros a nuestros destinos, tenemos que sostener este tipo de trabajos, este tipo de colaboración", añadió.