Maná vuelve a Chile este año: Confirman concierto en Santiago y esto es lo que se sabe sobre la venta de entradas

11 jun. 2026 - 16:30 hrs.

La banda mexicana Maná confirmó su regreso a Chile con un esperado concierto que se realizará el próximo 5 de diciembre de 2026 en el Estadio Monumental de Santiago.

La presentación forma parte de su nueva gira internacional, denominada "Vivir Sin Aire Tour", un recorrido que conmemorará las cuatro décadas de carrera de la agrupación mexicana liderada por Fher Olvera.

Además, el espectáculo será la única fecha anunciada en Chile, por lo que se espera una alta demanda de entradas una vez que comience el proceso de venta.

Celebración de 40 años de carrera

La gira tendrá un carácter especial para la banda, ya que repasará los mayores éxitos de una trayectoria que los ha convertido en uno de los grupos más importantes de la música latina.

Con más de 50 millones de discos vendidos y 11 álbumes de estudio publicados, Maná ha construido un catálogo de canciones que ha trascendido generaciones y fronteras.

Por ello, el show en Santiago promete reunir algunos de sus clásicos más reconocidos, entre ellos "Rayando el Sol", "Oye Mi Amor", "Clavado en un Bar" y "Vivir Sin Aire".

El concierto en Chile será parte de una gira latinoamericana

La fecha en Santiago se enmarca dentro de un recorrido por las principales ciudades de Latinoamérica.

Antes de llegar a Chile, la banda se presentará en Bogotá el 28 de noviembre y en Lima el 2 de diciembre. Posteriormente, continuará su gira en Buenos Aires el 12 de diciembre, para finalizar con un gran espectáculo en Ciudad de México el 17 del mismo mes.

El anuncio coincide además con un importante momento para la agrupación, que también fue protagonista de la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad de México.

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

Por ahora, la producción del evento confirmó el concierto, pero aún no ha entregado detalles sobre el inicio de la venta de entradas, precios o ubicaciones disponibles.

La organización informó que dicha información será anunciada próximamente a través de la organización oficial del espectáculo.

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