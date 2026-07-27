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¿Qué pasa en redes sociales?: Usuarios reportan caída de Instagram

¿Qué pasó? 

Una caída masiva de Instagram se registró durante la mañana de este lunes, según reportaron numerosos usuarios a través de otras redes sociales.

Los primeros inconvenientes comenzaron a ser compartidos por personas que aseguraban no poder utilizar la plataforma con normalidad.

Los reportes se multiplicaron rápidamente en otras redes sociales como Twitter, donde miles de personas comentaron que experimentaban los mismos errores.

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Este tipo de episodios suele generar una huida masiva a otras plataformas, en donde los internautas buscan confirmar si la falla es generalizada y verificar si la red social vuelve a funcionar con normalidad.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial de Meta que explique el origen de la interrupción del servicio.

Por ahora, se mantiene la incertidumbre sobre el alcance de la caída y el tiempo que tardará Instagram en restablecer completamente su servicio.

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