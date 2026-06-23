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Usuarios reportan que Meta presenta intermitencias para acceder a sus plataformas

¿Qué pasó?

Diversos usuarios reportan que Meta presenta intermitencias para subir reels y también acceder a sus  diversas plataformas.

Por ahora se ven afectadas redes sociales como Instagram, Facebook y WhatsApp.

Según apuntaron usuarios de todo el mundo en plataformas como X y sitios especializados en monitoreo de servicios digitales, los inconvenientes comenzaron a registrarse pasadas las 17:00 horas.

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Entre los principales problemas mencionados se encuentran dificultades para cargar publicaciones y actualizar el feed.

Esto se denuncia en redes sociales:

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