Usuarios reportan que Meta presenta intermitencias para acceder a sus plataformas
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
Diversos usuarios reportan que Meta presenta intermitencias para subir reels y también acceder a sus diversas plataformas.
Por ahora se ven afectadas redes sociales como Instagram, Facebook y WhatsApp.
Según apuntaron usuarios de todo el mundo en plataformas como X y sitios especializados en monitoreo de servicios digitales, los inconvenientes comenzaron a registrarse pasadas las 17:00 horas.Ir a la siguiente nota
Entre los principales problemas mencionados se encuentran dificultades para cargar publicaciones y actualizar el feed.
Esto se denuncia en redes sociales:
No es tu Internet instagram esta caído— Josué | Gokki ❄️ (@Gokki719) June 23, 2026
Instagram foi de titanic?— Paula (@plaoliveirac) June 23, 2026
#Instagram está caído. La red social de Meta presenta fallas para subir reels y también acceder a la plataforma. pic.twitter.com/qtxYGghZUD— Hugo Mora (@MoraLopezVictor) June 23, 2026
people running to twitter to see if instagram is down or if their phone is bugging pic.twitter.com/gel12kwbW8— 🕊️ (@buraqo0) June 23, 2026
Instagram And Facebook Down: Thousands Affected As Social Media Giants Suffer Major Outagehttps://t.co/WVpao51X6F— One World News (@1OneWorldNews) June 23, 2026
Facebook e Instagram nuevamente— Carlos Eduardo Tito (@CarEduardoTito) June 23, 2026
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