11 ag. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica) cuestionó los nuevos nombramientos de embajadores realizados por el Presidente José Antonio Kast y pidió respetar por ley los acuerdos, hasta ahora tácitos, que indican que se priorice a funcionarios de carrera.

Durante la jornada de este martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció seis nuevos embajadores para representar a Chile en Rusia, Suiza, Jamaica, Japón, Kenia y Nueva Zelanda.

El presidente de Adica, Sebastián Lorenzini, sostuvo que los nuevos nombramientos no estarían cumpliendo con el acuerdo de que el 80% de los representantes de Chile en el exterior sean diplomáticos de carrera.

Cuestionamiento de Adica

Pese a que indicó valorar las designaciones y les deseo éxito a los nuevos embajadores, Lorenzini sostuvo que de los seis anuncios "solo hay un nuevo nombramiento y cinco enroques, o sea, se han movido embajadores de carrera de un lugar a otro”

Al considerar los 26 nombramientos de embajadores en el exterior, el dirigente detalló que 23 corresponden a personas provenientes del mundo político y solo tres al Servicio Exterior.

“Si de una vez por todas queremos establecer criterios meritocráticos, es la hora de establecer este 80/20 por ley y dejar de lado los acuerdos tácitos que simplemente no se cumplen”, señaló.