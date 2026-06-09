Álvaro Díaz llega a Chile en el marco del OMAKASE Tour y se presentará en el Movistar Arena: Fechas y cómo comprar entradas

09 jun. 2026 - 14:32 hrs.

Álvaro Díaz es uno de los nombres más interesantes que ha dado la música urbana en los últimos años. El rapero y compositor puertorriqueño ha construido una carrera con un sello propio que lo diferencia dentro de un género donde la originalidad no siempre es fácil de sostener, combinando rap experimental, referencias culturales diversas y una propuesta visual y sonora que lo ha convertido en referente para una generación entera de oyentes.

Su trayectoria reciente habla por sí sola. Durante su última gira internacional vendió más de 150 mil tickets, incluyendo dos noches consecutivas agotadas en el Coliseo de Puerto Rico ante 30 mil personas. A eso se suma haber superado los mil millones de reproducciones digitales con la edición deluxe de SAYONARA FINALES ALTERNOS, impulsado por el éxito de "XQ ERES ASI" junto a Nathy Peluso, sencillo nominado a Mejor Canción Urbana en los Latin GRAMMY.

Ahora llega con OMAKASE, su más reciente álbum de estudio, que la revista Rolling Stone ubicó en el segundo lugar de los álbumes latinos más anticipados de 2026. El concepto del disco se inspira en la tradición gastronómica japonesa donde el comensal confía completamente en la selección del chef, una premisa que Díaz traduce en una experiencia sonora dividida en cuatro bloques que van desde el rap crudo y experimental hasta composiciones más melancólicas y personales.

¿Dónde se presentará?

La presentación será el próximo 28 de agosto en el Movistar Arena de Santiago, en el marco del OMAKASE TOUR, la gira internacional con la que el artista está promocionando este trabajo.

El repertorio del concierto promete un recorrido amplio por su discografía. Estarán presentes hits como "Paranoia", producida por Tainy, y "SELEDA", un corte que fusiona electrónica y merengue junto a El Guincho. También se esperan pasajes del nuevo disco como "PIENSO EN TI", un híbrido de cumbia y reggaetón co-creado con el productor Milkman.

Entre las colaboraciones que podrían estar presentes en el show figuran nombres como Rauw Alejandro y Feid en el corte "BIMEL", además de Latin Mafia y NSQK. También aparece en el álbum la chilena Akriila en el track "KILO", lo que le da un vínculo directo con el público local y un aliciente adicional para quienes siguen la escena urbana nacional.

Entradas

Para quienes quieran asegurar su entrada, la preventa para artistas comenzó este 9 de junio a las 10:00 am, seguida de una preventa exclusiva para clientes de Caja Los Andes el 10 de junio a la misma hora. La venta general se abre el 11 de junio, también desde las 10:00 am.

Todas las entradas están disponibles a través de Puntoticket. Dado el historial de convocatoria del artista, no sería extraño que la demanda supere rápidamente la oferta, por lo que adelantarse parece la decisión más prudente.

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