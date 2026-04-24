¿Quién era María Alejandra Flores? La joven colombiana de 20 años que murió tras ser chocada por carabineros ebrios

24 abr. 2026 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una joven colombiana de 20 años falleció este viernes en un accidente de tránsito mientras viajaba como pasajera en un vehículo de aplicación, el que fue impactado por otro auto en el que iban siete funcionarios de Carabineros en estado de ebriedad.

El hecho ocurrió cerca de las 03:30 horas de la mañana en la esquina de Tarapacá con San Francisco, comuna de Santiago, cuando el vehículo de los policías que iban de civil cruzó un semáforo en rojo e impactó el auto en el que iba la joven.

Los siete funcionarios huyeron del lugar sin prestarle auxilio, por lo que fueron dados de baja de la institución durante esta jornada. En tanto, el conductor fue detenido y quedó en prisión preventiva por conducir en estado de ebriedad con resultado de muerte.

¿Quién era la joven fallecida?

María Alejandra Flores Rodríguez tenía 20 años y era oriunda de Medellín, Colombia. Había llegado a Chile hace tres años.

Según contó uno de sus amigos, estaba estudiando para ser DJ y trabajaba paralelamente como maquilladora y manicurista para sostenerse económicamente.

Pero no solo se mantenía a sí misma, "se buscaba la vida porque es hermana mayor de dos chicos y ella es la que lo sustenta", contó.

Iba a la casa de un amigo

Según contó el joven, perdieron contacto con Alejandra durante la madrugada, cuando dejó de contestar el teléfono mientras se trasladaba en un vehículo de aplicación hacia el domicilio de un amigo que tenían en común. Ninguno supo lo que había ocurrido hasta horas después.

"Estuvimos en vela toda la noche hasta que pudimos ver por las redes. Coincidimos en que era en la esquina de la casa de mi amigo y ahí había ocurrido el accidente", relató.

Sola en Chile, su mamá viaja desde Colombia

Su amigo también contó que Alejandra no tiene familiares en Chile. Fue un amigo quien debió comunicarle la noticia de su muerte a su familia en Colombia. De hecho, su madre ya está viajando hacia Santiago.

Además, aseguró que su familia no cuenta con los recursos para costear su repatriación o cremación en Chile, por lo que hicieron un llamado directo a la Embajada de Colombia para que intervenga.

"Nos enseñó a todos"

De paso, aseguró al borde de las lágrimas que era "una persona increíble para la edad que tenía. Alejandra es una persona muy madura, nos ha enseñado a todos. Yo tengo casi 30 años, ella tiene 10 años menos, y nos enseñó que una persona joven, pequeña, puede salir de su país a ganarse la vida por su familia".

"Era una persona increíble. Esto es injusto. Ayer estábamos conversando acerca de los planes que ella tenía para ella, para su familia, y que el día de hoy ya no esté... Lo único que pedimos es justicia para ella y su familia", añadió.

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