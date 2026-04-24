Turbazo afecta a tienda de tecnología en el MUT: Hay guardias lesionados

24 abr. 2026 - 15:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un robo tipo turbazo afectó en la mañana de este viernes 24 de abril a una tienda de tecnología en el MUT, que se ubica en el límite de las comunas de Providencia y Las Condes. El delito terminó con cuatro guardias lesionados, después de enfrentar a los individuos.

Según información preliminar, habría sido una decena de jóvenes que llegaron hasta la tienda Samsung para llevarse celulares y tablets por la fuerza, provocando la acción de la seguridad.

Los delincuentes ingresaron portando elementos como machetes para intimidar a los funcionarios, logrando llevarse varios productos que estarían avaluados en un millonario monto.

Un video captó el delito

Un video captó el momento exacto en que los sujetos ingresaron a eso de las 10:09 horas a la tienda. Uno de ellos utilizó una especie de spray con el fin de invalidar a uno de los guardias, para luego robar los aparatos electrónicos que estaban en el mostrador.

Los acompañantes actuaron con la misma vehemencia e incluso se enfrentaron a otros funcionarios que llegaron unos segundos después al notar que estaban robando.

Uno de los protagonistas de este robo habría sido detenido por Carabineros, aunque sería un adolescente, por lo que no se descarta que se trate de una banda compuesta por otros menores de edad.

Este robo vuelve a poner en alerta a las autoridades y personal del MUT, puesto que no es el único que ha habido en el último tiempo. De hecho, el año pasado trascendió el caso de unos "scooter chorros", que se localizaban en las inmediaciones del centro comercial para efectuar delitos a los transeúntes.

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