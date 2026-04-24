"Era una persona increíble, esto es injusto": El descargo de amigos de joven colombiana fallecida en accidente

24 abr. 2026 - 14:42 hrs.

¿Qué pasó?

Los amigos de la joven colombiana que falleció tras accidente en Santiago Centro, indican que su familia enfrenta dificultades económicas para costear sus servicios funerarios, mientras su madre viaja desde Colombia.

Desde el edificio de la ex Posta Central, lugar donde se confirmó el fallecimiento de la joven de 20 años, señalaron que sus cercanos no cuentan con los recursos para costear su repatriación o su funeral.

“Queremos principalmente que se haga justicia (…) Alejandra y su familia no tienen los medios para ser repatriada o una cremación o lo que sea en este país”, indicó uno de sus amigos, emplazando a la embajada de Colombia por ayuda.

En la misma línea, otro cercano agregó que buscan apoyo para que pueda ser trasladada: “Su familia no tiene recursos, por lo menos que esté con la mamá para que se la pueda llevar”.

"Era una persona increíble": Amigos hablan sobre joven fallecida

Sus amigos contaron que la joven llevaba alrededor de tres años viviendo en Chile, donde estudiaba para ser DJ mientras trabajaba como maquillista y manicurista.

Destacaron que también sustentaba económicamente a su familia en Colombia, país donde residen su madre y sus dos hermanas menores.

También entregaron más detalles sobre las circunstancias en que se encontraba antes del accidente, señalando que la joven se dirigía a la casa de un amigo cuando ocurrió el hecho.

Sus cercanos indicaron que no lograron contactarla durante horas, permaneciendo en vela hasta que finalmente se enteraron de lo sucedido a través de redes sociales y luego por las noticias, al coincidir el lugar del accidente con el sector al que ella se dirigía.

Uno de sus amigos contó: “Era una persona increíble, la verdad que esto es injusto". Y agregó con pesar: "Ayer estábamos conversando acerca de los planes que ella tenía para ella, para su familia y que el día de hoy ya no esté ”, relató.

Mientras su madre se traslada al país, sus cercanos mantienen contacto con ella para entregarle información y reiteran el llamado al apoyo para poder enfrentar los costos tras su muerte.

Carabineros dados de baja

En paralelo, Carabineros de Chile anunció la baja inmediata de siete funcionarios vinculados al grave accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este viernes en la comuna de Santiago, hecho que terminó con la muerte de una mujer colombiana de 20 años.