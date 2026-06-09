"Podemos hermanarnos más": Sánchez aboga por una relación de respeto con Kast y revela que tiene familia en Chile

09 jun. 2026 - 01:10 hrs.

¿Qué pasó?

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez abordó la relación que podría mantener con Chile en caso de resultar electo, incluso ante un eventual escenario de diferencias ideológicas con el Presidente José Antonio Kast.

"Nosotros vamos a respetar"

En declaraciones a Meganoticias, Sánchez fue consultado sobre el posible diálogo con una administración políticamente distinta a la suya. Frente a ello, destacó la importancia de la convivencia democrática entre ambos países.

"La vida, la democracia, el derecho de los pueblos, la convivencia pacífica, el comercio transfronterizo son temas de derechas e izquierdas y nosotros vamos a respetar", le señaló el candidato al periodista Pablo Cuéllar.

"Profundizando nuestra relación histórica con Chile, creo que podemos hermanarnos más", agregó.

"En Chile está mi familia"

Como mensaje para los chilenos, el líder del partido Juntos por el Perú manifestó que "Chile comparte con nosotros una historia milenaria".

Luego, reveló que parte de su familia vive en nuestro país: "Tenemos muchos compatriotas allá en Chile. Allá está mi familia Sánchez, mi familia Palomino, mis tíos están allá (...) hace más de 10, 20 años".

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