URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal En Vivo: Mucho Gusto

Nacional

Juan Manuel Astorga y elección presidencial en Perú: "La pregunta es cuánto va a durar en el cargo"

08 jun. 2026 - 11:45 hrs.

Juan Manuel Astorga analiza la reciente elección presidencial en Perú, donde los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentan en una segunda vuelta marcada por una diferencia mínima y una profunda desconfianza social.

Leer más de

Notas relacionadas