Juan Manuel Astorga y elección presidencial en Perú: "La pregunta es cuánto va a durar en el cargo"
08 jun. 2026 - 11:45 hrs.
Juan Manuel Astorga analiza la reciente elección presidencial en Perú, donde los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentan en una segunda vuelta marcada por una diferencia mínima y una profunda desconfianza social.
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