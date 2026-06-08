Resultados de elección presidencial en Perú: Empate técnico entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori mantiene el suspenso

08 jun. 2026 - 09:34 hrs.

¿Qué pasó?

La elección presidencial de Perú continúa sin un ganador definido hasta estas primeras horas de la mañana del lunes, a causa del estrecho margen entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Aunque la candidata de derecha sigue liderando el conteo de acuerdo al último cómputo, la diferencia con su rival es inferior a un punto porcentual y todavía quedan votos por escrutar, por lo que ambos comandos siguen atentos a la evolución de los resultados.

Leve ventaja de Fujimori

Según los últimos datos entregados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori alcanza el 50,089% de los votos, mientras que Roberto Sánchez obtiene el 49,911%, cuando aún resta cerca de un 8% de los votos por contabilizar.

La situación mantiene alta expectación en Perú, ya que durante la noche los primeros sondeos habían favorecido a Fujimori por una diferencia mayor, pero con el avance del escrutinio la distancia comenzó a reducirse.

De hecho, desde el entorno de Sánchez existe optimismo respecto a los votos pendientes provenientes de sectores rurales y del extranjero, cuyos resultados podrían ser determinantes en una elección tan estrecha.

¿Cuándo se conocería al ganador?

Por ahora, las autoridades electorales peruanas continúan con el conteo de sufragios y no descartan que la definición pueda extenderse durante las próximas horas o incluso algunos días.

Cabe recordar que, en la primera vuelta, los resultados definitivos aparecieron 35 días después, lo que podría repetirse ante el estrecho margen.

¿Qué dijeron los candidatos sobre Chile?

Durante la campaña presidencial, tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez fueron consultados sobre la relación que mantendrían con Chile en caso de llegar a la presidencia.

Fujimori señaló que buscará fortalecer la cooperación regional para enfrentar fenómenos como la criminalidad organizada y el narcotráfico, aprovechando su cercanía con Kast; mientras que Sánchez sostuvo que ambos países deben profundizar sus vínculos comerciales y de buena vecindad.

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