Más de 1.500 personas han sido embargadas por deudas del CAE: Quiroz fija límite de sueldo para revisar algunos casos

09 jun. 2026 - 07:02 hrs.

¿Qué pasó?

La Tesorería General de la República (TGR) informó que más de 1.500 personas han sido embargadas en el marco del proceso de cobro de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), medida que forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno para recuperar recursos fiscales adeudados al Estado.

El anuncio se produce luego de que durante los últimos días se multiplicaran las denuncias de deudores que aseguraron haber visto retenidos todos sus fondos en sus cuentas bancarias.

Más de 550 mil personas mantienen deudas

Según cifras entregadas por la TGR, actualmente más de 550 mil personas tienen deudas impagas del CAE, por lo que el Fisco ha debido pagar a los bancos más de $4 billones.

Sin embargo, el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, señaló que durante este año más de 32 mil personas han suscrito convenios para regularizar su situación.

Quiroz fija umbral de ingresos para revisar algunos casos

En medio de las críticas por los embargos, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que revisará la situación de ciertos deudores con menores ingresos.

"Hay gente que gana más de 5 millones de pesos al mes también, y si hubiera gente por debajo de los 3 millones y medio, yo voy a conversar con Tesorería para ver de qué modo se les puede buscar una solución distinta", afirmó.

Con ello, el secretario de Estado fijó un umbral de ingresos que podría ser considerado para evaluar alternativas diferentes al embargo en algunos casos.

Precisamente, la TGR confirmó que la mayor parte de los embargos ejecutados hasta ahora ha recaído sobre personas que registraron ingresos iguales o superiores a $3.500.000 mensuales.

¿Cómo funciona el embargo?

Expertos explican que la Tesorería puede ejecutar embargos como parte de los procedimientos de cobro de obligaciones fiscales, siempre dentro de un proceso administrativo y judicial regulado por la ley.

Las medidas pueden afectar cuentas corrientes, vista y de ahorro, y no se limitan únicamente a las deudas del CAE, sino también a otras obligaciones impagas con el Fisco, como impuestos, contribuciones, entre otros cobros adeudados al Estado.

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