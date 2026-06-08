"Me dejaron en cero": Afectado por embargo del CAE dice que no puede pagar arriendo ni el colegio de su hijo

08 jun. 2026 - 14:32 hrs.

¿Qué pasó?

La Tesorería General de la República (TGR) comenzó a ejecutar medidas de cobro contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), lo que incluye el embargo de fondos en cuentas bancarias de personas con deudas morosas.

El proceso forma parte de la estrategia de regularización impulsada por el Ministerio de Hacienda y afecta a deudores que no habrían regularizado su situación pese a notificaciones previas y alternativas de pago.

"Me dejaron en cero"

Uno de los casos que generó mayor repercusión es el de Ignacio Vigouroux, quien en conversación con Meganoticias aseguró que la Tesorería le descontó la totalidad de los fondos disponibles en sus cuentas bancarias, dejándolo sin saldo.

"Cuando llego a mi casa y reviso la web del banco, me sale que estoy en 0, absolutamente en 0, no hay ningún peso en ninguna de mis cuentas", relató.

Incluso, pensó que se trataba de un problema bancario o un fraude. "Me asusté muchísimo porque dije 'me hackearon la cuenta, me la clonaron' (...) el banco me confirmó por correo que efectivamente Tesorería General de la República me había hecho esa extracción del dinero completamente de mi cuenta”, agregó.

El afectado afirmó que la situación tuvo un impacto inmediato en su vida cotidiana, impidiéndole cubrir gastos básicos. "Debo la cuenta de la luz, del agua, me costó un montón pagar el arriendo… me tengo que ir de este departamento ahora… el colegio de mi hijo lo tengo sin pagar", aseguró.

Reacciones políticas

Las medidas aplicadas por la Tesorería incluyen el embargo de fondos en cuentas corrientes, vista y de ahorro de deudores morosos del CAE, tras procesos de notificación y plazos para regularizar la situación o suscribir convenios de pago.

El procedimiento ha generado cuestionamientos desde distintos sectores políticos. La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Emilia Schneider, criticó la medida y anunció acciones de fiscalización. "Dejar a una persona sin su sueldo, sin un peso en su cuenta, es una inmoralidad tremenda", afirmó.

Por su parte, el diputado independiente-PPD José Montalva cuestionó la forma en que se están aplicando los cobros. "Es inentendible la forma de hacerlo, no puede ser que se dejen en 0 las cuentas", señaló.

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