Deuda CAE: Así puedes revisar tu situación actual y saber cuánto debes

08 jun. 2026 - 14:00 hrs.

¿Qué pasó?

El pago del Crédito con Aval del Estado (CAE) se ha vuelto un tema de máxima relevancia nacional. Esto, luego de que la Tesorería General de la República (TGR) iniciara un agresivo plan para cobrar a los morosos del beneficio estudiantil, una medida que se ejecuta mediante expresa petición del Gobierno de Kast.

De hecho, la alerta se encendió durante la semana pasada. A través de las redes sociales, diversos usuarios denunciaron que sus cuentas bancarias fueron vaciadas con el fin de saldar los montos adeudados del crédito.

Al contrario de lo que ocurría en procesos anteriores, donde las retenciones se limitaban principalmente a la devolución de impuestos en la Operación Renta, esta nueva ofensiva apunta directo a los fondos disponibles de los deudores, obligando a miles de profesionales a verificar de forma urgente su situación financiera.

¿Cómo conocer el total de tu deuda?

En esa línea, ante la preocupación generalizada, resulta clave saber con exactitud cuánto se debe y en qué estado se encuentra el crédito. Para revisarlo de manera oficial, debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa al portal habilitado por la TGR : Lo primero que debes hacer es entrar al sitio web oficial de la institución (tgr.cl).

: Lo primero que debes hacer es entrar al sitio web oficial de la institución (tgr.cl). Selecciona la alternativa correcta: Ya dentro de la web, la plataforma entrega dos opciones: "Pago total de mi deuda" y "Obtener certificado de deuda". Allí, debes ingresar a la segunda alternativa.

Allí, debes ingresar a la segunda alternativa. Digita tus credenciales: El siguiente paso será ingresar tus datos, concretamente tu RUT y ClaveÚnica. Si tus credenciales son correctas, de inmediato se desplegará un documento en el que conocerás en detalle tu situación actual con el crédito.

Si la TGR ya retiró tus fondos, no hay forma de revertir la medida. Este embargo es la etapa final, lo que significa que legalmente ya fuiste notificado.

La única opción real hoy es revisar el estado de tu deuda a tiempo y pactar un convenio de pago en cuotas ajustadas a tu renta antes de que la Tesorería cobre la deuda sacando dinero de la cuenta.

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