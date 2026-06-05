¿Debes el CAE?: Tesorería impulsa nuevas facilidades de pago y las cuotas varían según tu sueldo

05 jun. 2026 - 13:05 hrs.

¿Qué pasó?

Si tienes una deuda pendiente del Crédito con Aval del Estado (CAE) y no sabes cómo enfrentarla, la Tesorería General de la República (TGR) tiene una alternativa para ti. La institución está promoviendo activamente nuevas condiciones de pago, más flexibles y adaptadas a la realidad económica de cada persona, para que puedas regularizar tu situación antes de que el proceso escale a instancias judiciales.

Y los números muestran que está funcionando: más de 18.700 personas ya se pusieron al día a través de esta vía, ya sea por la plataforma web de la TGR o en alguna de sus oficinas regionales a lo largo del país, según un comunicado de la entidad pública.

¿Cómo funcionan las nuevas condiciones?

Lo más importante es que las cuotas mensuales de estos acuerdos tienen un tope: no pueden superar el 10% de tu sueldo.

Además, se eliminó la obligación de pagar el 10% del total de la deuda de una sola vez como pie inicial. Ahora, ese monto de entrada también tiene límites según cuánto ganas:

Si tu renta es menor a $1 millón , tanto el pie como las cuotas mensuales parten desde 1 UTM (alrededor de $71.506 al día de hoy).

, tanto el pie como las cuotas mensuales (alrededor de $71.506 al día de hoy). Si tu sueldo está entre $1 y $2 millones , el pie máximo que te pueden cobrar es de $1 millón .

, el pie máximo que te pueden cobrar es de . Y si ganas más de $2 millones, el tope del pie sube a $1,5 millones.

¿Qué pasa si no regularizo?

La TGR es clara en que su prioridad es entregar opciones antes de llegar a los tribunales. Sin embargo, también advierte que quienes no se pongan al día pueden enfrentar consecuencias concretas, como la retención de fondos o el embargo de bienes.

De hecho, la institución ya identificó casos de deudores con amplia capacidad económica, con inversiones y propiedades, que no han dado ningún paso para regularizar su deuda.

Embargos ya comenzaron: Propiedades en la mira

La advertencia no es solo teórica. La TGR ya comenzó a embargar bienes raíces de personas con deudas impagas del CAE que no regularizaron su situación pese a las instancias de notificación previas.

La medida ya fue aplicada en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, y se extenderá al resto del país en los próximos días. Si la deuda sigue sin pagarse, el procedimiento puede avanzar hasta el remate judicial del inmueble embargado.

¿Cómo me informo o me pongo al día?

Puedes revisar tu situación, simular un convenio de pago o conocer el estado de tu deuda directamente en el siguiente enlace (clic acá para acceder), o bien acercarte en persona a cualquier oficina de la TGR en tu región.

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