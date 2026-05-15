Rechazan norma de la megarreforma que permitía condonar deudas del CAE: UDI afirma que "premiaba" a morosos

15 may. 2026 - 12:48 hrs.

¿Qué pasó?

Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) valoraron el rechazo a una indicación presentada por el Gobierno durante la tramitación de la denominada Ley de Reconstrucción Nacional o “megarreforma”, que buscaba permitir la condonación parcial de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

¿En qué consistía la indicación?

La propuesta fue discutida en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados y contemplaba que la Tesorería General de la República (TGR) pudiera suscribir convenios de pago con deudores morosos del CAE, incluyendo un pie inicial y hasta 48 cuotas mensuales.

La iniciativa además establecía que, si el deudor cumplía íntegramente el convenio, la TGR podría extinguir hasta el 100% del saldo restante de la deuda.

La indicación fue rechazada

La medida generó reparos desde la bancada gremialista, cuyos diputados solicitaron votar separadamente el inciso relacionado con la condonación. Finalmente, la disposición fue rechazada con votos del oficialismo y del Partido Nacional Libertario (PNL).

El presidente de la comisión de Educación, Sergio Bobadilla, junto al diputado Ricardo Neumann, aseguraron que la propuesta era “profundamente injusta” para quienes han mantenido sus pagos al día.

“Lo que se estaba haciendo con esta propuesta era premiar exclusivamente a los morosos, incluso ofreciéndoles la condonación del resto de sus deudas si cumplían con las 48 cuotas, dejando fuera a los deudores que, con mucho esfuerzo y sacrificio, se encuentran al día con sus pagos, así como también a quienes ya terminaron sus créditos”, señalaron los parlamentarios de la UDI.

Desde el partido también cuestionaron que la norma pudiera generar incentivos para dejar de pagar el CAE y posteriormente acceder a beneficios.

“En la práctica, abría la puerta a que muchos deudores simplemente dejaran de pagar para luego acogerse al convenio y acceder a una condonación total”, sostuvieron.

Alternativas para quienes tienen sus pagos al día

Pese al rechazo de la indicación, Bobadilla y Neumann afirmaron que insistirán en impulsar medidas dirigidas a quienes mantienen sus pagos al día o ya terminaron de pagar el crédito.

Entre las alternativas planteadas por la bancada gremialista se encuentra reducir de 20 a 15 años el período de pago del CAE o implementar mecanismos de devolución mediante la Operación Renta.

“Creemos que es fundamental avanzar en este tipo de señales, de manera de incentivar que esta conducta perdure en el tiempo. No es razonable que las ayudas se concentren únicamente en los morosos”, concluyeron los diputados UDI.

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