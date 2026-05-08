Ministro Quiroz defiende cobro del CAE en el Chile Day: "No pagar el crédito no es un beneficio social"

08 may. 2026 - 18:17 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expuso en el Chile Day, que se realizó este viernes en la ciudad estadounidense de Nueva York, sobre las acciones en materia económica que ha impulsado el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En el encuentro que reunió a inversionistas, el jefe de las arcas fiscales abordó el Crédito con Aval del Estado (CAE) y el cobro que la Tesorería General de la República está implementando a los deudores.

¿Qué dijo el ministro Quiroz por el cobro del CAE?

"Cuando llegué al cargo, sabíamos que había miles de millones de dólares. Literalmente miles de millones, en créditos estudiantiles garantizados por el Estado que no estaban siendo pagados por los estudiantes, y el Estado tenía que asumir el costo", partió diciendo Quiroz.

Luego, señaló: "Entonces cruzamos bases de datos y descubrimos, aunque yo ya lo intuía, que muchas personas ganaban salarios significativamente altos y no estaban pagando. (...) Pasamos de recaudar US$ 1 millón por mes a US$ 23,5 millones por mes".

Respecto a los beneficios sociales, que en un momento trascendió que varios de ellos serían cortados, el jefe de las arcas fiscales recalcó que el Ejecutivo "no va a recortar beneficios sociales", para luego recalcar que "no pagar el crédito (CAE) no es un beneficio social".

Ministro Quiroz vuelve a defender el "Plan de Reconstrucción Nacional"

El titular de Hacienda aprovechó la instancia del Chile Day para presentar y defender el Plan de Reconstrucción Nacional, la megarreforma del gobierno de Kast que ha suscitado diversas opiniones.

"Creemos que marcará un antes y un después", afirmó el ministro Quiroz, definiendo el proyecto como "una ley importante que cambiará las cosas".

"Es una ley que modifica algunos artículos clave para simplificar profundamente el proceso ambiental, muestra una ruta para reducir los impuestos corporativos, entrega certeza respecto a esas tasas para futuras inversiones. Y además contiene artículos transitorios para recaudar recursos destinados a reconstruir zonas afectadas por grandes incendios durante el verano", concluyó el titular de Hacienda.

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