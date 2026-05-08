Fiscalía pide 14 años de cárcel para exalcalde Gervoy Paredes por delitos de corrupción

08 may. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Regional de Los Lagos presentó acusación por delitos de corrupción en contra del exalcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, y confirmó que solicita una pena de 14 años de cárcel.

En esta causa hay otras siete personas imputadas, incluido el exdirector (s) del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), Albán Mancilla, por quien se pide 12 años de cárcel efectiva.

¿Qué delitos se les imputan?

El fiscal Marco Muñoz explicó que la jornada del jueves, tras una larga investigación, "se cerró y presentó acusación fiscal en la causa que se sigue por hechos acaecidos al interior de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt y del DAEM".

En total son ocho las personas acusadas por diversos delitos, como soborno, cohecho y lavado de activos, además de "enriquecimiento patrimonial injustificado de funcionario público, y delitos de fraude al fisco reiterados".

La autoridad agregó que este actuar fraudulento generó un perjuicio fiscal de más de $500 millones respecto de fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

"Se trata de recursos públicos destinados a mejorar la equidad y calidad de la educación de jóvenes prioritarios y preferentes del quintil más vulnerable de la población", sostuvo el fiscal.

"Delitos graves que implican penas de crimen"

Muñoz calificó los delitos como "graves" y que estos implican "penas de crimen en la ley que los consagra".

"La acusación se basa en más de tres mil elementos y medios de prueba recopilados durante la investigación de distinta naturaleza, entre ellos testigos, peritos, documentos, evidencias y otros medios de prueba", indicó.

El fiscal declaró que estos medios de prueba "son la base de los elementos con los que se pretende acreditar tanto los delitos como la participación de los acusados".

La audiencia de preparación de juicio oral se programó para el próximo 2 de junio en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt.