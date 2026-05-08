"Uno espera más de los diputados de La República": Kast apunta contra la oposición por 'tsunami de indicaciones' a la megarreforma

08 may. 2026 - 19:24 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast conversó con la prensa para referirse al posible 'tsunami de indicaciones' al proyecto de Reconstrucción Nacional que anunciaron diputados de la oposición, una estrategia que el propio oficialismo ha calificado como una "maniobra de dilatación".

¿Qué dijo el Presidente Kast?

El Jefe de Estado, quien se encuentra en Costa Rica tras haber asistido al cambio de mando, donde Laura Fernández asumió el poder, conversó con los medios antes de volver a Chile.

"Lo que uno espera es un debate en torno a propuestas, no a indicaciones que eventualmente van a cambiar uno o dos párrafos, pero no hay ninguna propuesta real. Esa manera de enfrentar el debate legislativo me parece incorrecto. Creo que uno no se puede tomar a la burla un proceso legislativo como el que estamos llevando", partió diciendo Kast.

Luego, sobre las diferencias que hay en torno al proyecto, el Mandatario fue enfático al decir: "Podemos tener diferencias, yo igual fui parlamentario, uno puede presentar indicaciones, pero amenazar y decir que esto va a ser un tsunami de oposición y que va a generarle sufrimiento al gobierno, creo que es no entender la labor parlamentaria".

El Jefe de Estado también hizo un llamado a los diputados de oposición, diciendo que "pueden no compartir lo que nosotros planteamos, pero seriedad legislativa".

"Uno espera más de los diputados de La República", concluyó el Presidente Kast.

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