"Lamento que el objetivo sea boicotear": Kast ante posible "tsunami" de indicaciones al proyecto de Reconstrucción Nacional

08 may. 2026 - 12:51 hrs.

¿Qué pasó?

El clima político en el Congreso alcanzó un nuevo punto de tensión. El Gobierno del Presidente José Antonio Kast reccionó este viernes con firmeza ante lo que consideran una estrategia de obstruccionismo por parte de los sectores de oposición frente al proyecto de Reconstrucción Nacional.

La controversia escaló luego de que trascendiera que diversas bancadas opositoras planean presentar un paquete de hasta 2.500 indicaciones al articulado del proyecto.

Para La Moneda, esta cifra no representa un ánimo de perfeccionar la ley, sino un intento deliberado de "congelar" la tramitación legislativa a través de una carga burocrática inmanejable.

La respuesta del Presidente Kast

A través de sus canales oficiales, el Presidente Kast no ocultó su malestar con el eventual actuar de los legisladores detractores. En un mensaje en la red social "X", el Mandatario apeló al sentido de urgencia que requiere el país.

"Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear. El Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile. Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es destruir y hacer daño, eso se hace muy difícil", manifestó.

Para el Gobierno, el proyecto es la piedra angular de la recuperación económica. La iniciativa contempla incentivos a la inversión privada, flexibilidad para la creación de empleos y un robusto plan de infraestructura que busca dinamizar las regiones más rezagadas del país.

La disputa entre el oficialismo y la oposición

Desde el Congreso, las voces se dividen. Mientras algunos parlamentarios defienden su derecho a presentar indicaciones como una herramienta democrática para equilibrar el poder del Ejecutivo, otros sectores del oficialismo acusan que esta es una "maniobra de dilatación".

El oficialismo tildó la situación de "inaceptable", advirtiendo que el país no puede quedar de rehén de disputas políticas menores ante tal proyecto.

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