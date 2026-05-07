"Estamos llegando a varios acuerdos": Franco Parisi tras reunirse con el ministro Quiroz por Proyecto de Reconstrucción

07 may. 2026 - 12:48 hrs.

¿Qué pasó?

El escenario político en Chile vive horas de tensión. Tras un sorpresivo quiebre que parecía sepultar las aspiraciones del Gobierno por el Proyecto de Reconstrucción Nacional, el líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, reapareció en escena para "enfriar los ánimos", aunque sin soltar del todo la presión sobre el Palacio de La Moneda.

Tras una reunión de casi una hora y media con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, las señales son mixtas: hay optimismo, pero la última palabra aún no está escrita.

Un "tira y afloja" de alto impacto

La crisis estalló la noche del miércoles, cuando el PDG anunció que el acuerdo con el Gobierno de José Antonio Kast para apoyar la llamada "ley miscelánea" se había desplomado. El punto de discordia: el reembolso del IVA en productos básicos como medicamentos y pañales.

Sin embargo, tras el cara a cara con Quiroz, Parisi salió con un tono conciliador: "Estamos llegando a varios acuerdos, varios consensos que le voy a transmitir a nuestros diputados. Creo que se avanzó bastante", afirmó el excandidato presidencial.

¿Qué está en juego?

El foco de la negociación no es menor. Según Parisi, se están buscando mecanismos técnicos para asegurar que los beneficios lleguen directamente al bolsillo de las familias. El líder del PDG calificó al ministro Quiroz como un negociador "duro", pero aseguró estar optimista sobre un posible desenlace favorable.

"No fue fácil... pero lo más probable es que lleguemos a un buen acuerdo", vaticinó Parisi, subrayando que su postura no es una "cesión" ante el Gobierno, sino una búsqueda de beneficios para la ciudadanía.

La incógnita de los votos

Al ser consultado sobre si los votos del PDG están garantizados para la votación de esta tarde en la Cámara, Parisi fue tajante en marcar distancias: "No, no. Los votos los entregan los diputados".

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