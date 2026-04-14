Franco Parisi critica el "bencinazo" y advierte que la ley miscelánea "no va a resultar"

14 abr. 2026 - 11:08 hrs.

En conversación con Juan Manuel Astorga en Radio Infinita, el excandidato presidencial y fundador del Partido de la Gente (PDG) Franco Parisi abordó los principales problemas económicos del país y las tensiones políticas en torno a la próxima presentación de la ley miscelánea del gobierno de José Antonio Kast.

El bencinazo: "Un tremendo desatino"

Parisi fue categórico en su rechazo a la forma en que el gobierno ejecutó el alza en el precio de los combustibles. A su juicio, el aumento no solo reflejó el precio internacional, sino que también implicó una subida en el impuesto específico, que pasó de un 6% a cerca de un 26%. "Son dos cosas: sinceramiento de precios y un incremento del impuesto", sostuvo.

En su lugar, el economista propuso la creación de un fondo de estabilización de mediano y largo plazo que permitiera incrementos paulatinos, evitando que las crisis internacionales sean pagadas abruptamente por la ciudadanía. Para financiarlo, señaló que existen alternativas como los fondos reservados del Estado o endovientos de corto plazo.

"No puedes estar llorando por ser presidente"

Al ser consultado sobre si el gobierno actual le atribuía responsabilidad al gobierno anterior por haber dejado las arcas vacías, Parisi fue directo: "Ah, pero si eso es normal. Mira, tú no puedes estar llorando por ser presidente. Lo sabíamos durante la campaña". Recordó que el actual gobierno se preparó durante cuatro años para gobernar y que cualquier candidato presidencial sabía de antemano que se encontraría con crisis económicas, sociales e internacionales. "Si no hay incendio y terremoto, si no hay crisis y guerra internacional, eso cualquiera que era candidato presidencial sabía que se iba a encontrar con esto", afirmó.

La ley miscelánea: "Va a ser dividida"

Sobre el megaproyecto legislativo que el gobierno planea presentar, Parisi anticipó que la iniciativa terminará dividida y con una tramitación mucho más larga de lo previsto. "No va a resultar este concepto misceláneo para nada", afirmó, y explicó que el gobierno busca canalizarlo por la comisión de Hacienda, donde tiene mayoría, pero que en comisiones como Medio Ambiente y Educación el proyecto enfrentará serias dificultades. El PDG, según adelantó, pedirá que el proyecto sea dividido.

Rebaja del impuesto corporativo: con condiciones

Parisi señaló que la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23% es una medida correcta, pero que debería implementarse a partir de 2030. El PDG condicionaría su apoyo a que se incluyan en la reforma la restitución del fondo de utilidades tributables para inversiones en activos fijos, la reintegración del sistema tributario y la devolución del IVA a medicamentos, además de la eliminación del IVA a los pañales de adultos y niños. "Hasta ahora no he visto nada que vaya en directo beneficio de la clase media, salvo promesas futuras", sostuvo.

Desplante al Ministerio de Hacienda

Parisi reveló que recibió un mensaje de un asesor del Ministerio de Hacienda solicitando una reunión, pero que decidió no responder por una cuestión de formas. "Si yo quiero hablar contigo, te llamo y te digo juntémonos tal hora. Un minuto no cuesta nada", explicó. Confirmó, en cambio, que el ministerio ha contactado a parlamentarios de la bancada PDG, quienes han respondido pidiendo que el diálogo ocurra directamente en las comisiones.

Reunión con Paulina Núñez y el PDG en el Senado

Parisi se refirió también a su reciente encuentro con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien lo invitó a conversar. En la cita abordaron la situación de Antofagasta, el voto adelantado para trabajadores mineros y el proyecto misceláneo. Aclaró que esta reunión no implica ningún acercamiento al oficialismo: "El PDG se considera totalmente independiente".

La expulsión del diputado Contreras

Consultado por la salida del diputado Contreras de la bancada PDG, Parisi señaló que el partido ya dio vuelta la página y que la bancada actúa de forma autónoma como entidad colectiva. Aseguró que, pese a las diferencias internas, la bancada está "extremadamente bien coordinada" y trabajando en forma unida.

Sobre el almuerzo del presidente Boric con excompañeros de universidad, que generó polémica durante la semana, Parisi fue lacónico: "Se compró un problema gratis. Le va a afectar la encuesta, le afecta la imagen, pero lo sustancial son los otros problemas".

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