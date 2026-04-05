"¿Me vas a decir que no pudo bajar 10 pisos para votar?": Parisi defiende expulsión del "Dr. File" de la bancada del PDG

05 abr. 2026 - 17:26 hrs.

¿Qué pasó?

La expulsión del diputado Christian Contreras, conocido como "Dr. File", de la bancada del Partido de la Gente (PDG) marcó un nuevo quiebre al interior de la colectividad. La decisión, adoptada por los propios parlamentarios del partido, fue respaldada públicamente por su líder y excandidato presidencial, Franco Parisi, quien entregó duros argumentos sobre el desempeño del legislador en la Cámara.

¿Qué dijo Franco Parisi por la expulsión del "Dr. File"?

El tema fue abordado por Parisi durante su participación en un programa de Canal 13, donde apuntó directamente a una falta de compromiso con el trabajo legislativo y con las personas que representan. "Cuando se cita a una reunión, hay que ir a la reunión, pero también hay hechos externos que a nosotros, particularmente a mí y al PDG, les molestó en demasía", afirmó.

Uno de los principales cuestionamientos tiene relación con las inasistencias del parlamentario. Según detalló el líder del PDG, Contreras habría faltado a un número significativo de sesiones, lo que terminó por tensionar la relación con el resto de la bancada. "Ha faltado un 25% de las sesiones el diputado Contreras", sostuvo de manera categórica.

Parisi fue especialmente crítico al referirse a los privilegios del cargo parlamentario, enfatizando que el rol de un diputado exige responsabilidad y presencia activa. "Ser diputado es un cargo espectacular. Te pagan por el desgaste del auto, te pagan la gasolina, te pagan el teléfono, los asesores, oficina, comida y además, si te queda en la noche, te pagan el hotel", señaló.

En esa línea, cuestionó las ausencias en votaciones clave. "¿Y me vas a decir de que no pudo bajar 10 pisos para votar?", lanzó, apuntando a decisiones legislativas que, según él, tenían impacto directo en la ciudadanía.

El excandidato presidencial explicó que hubo sesiones particularmente sensibles para la población que no contaron con la presencia del diputado expulsado. "Hubo dos sesiones extremadamente importantes para la gente (...) se vio la compensación del kerosene, se vio la compensación de la gasolina para los taxistas, para los colectiveros", recordó.

"Nadie en Chile tiene tantos privilegios como un diputado"

Fue en ese contexto donde Parisi reiteró una de las frases que hoy marcan la posición política del PDG frente a este tipo de situaciones. "Cuando ocurre esas cosas, nosotros en el PDG y particularmente mi persona decimos: ‘Con la gente no se jode’", afirmó.

El economista insistió en que el partido no está dispuesto a tolerar conductas que, a su juicio, van en contra del mandato ciudadano. "Nadie en Chile tiene tantos privilegios como un diputado, y el diputado, su trabajo es muy sencillo, ir a votar, apretar un botón y por lo tanto, cuando se juega con la gente, el PDG, los pedegeninos, la bancada de los diputados, inmediatamente dicen, ¿sabe qué más? Con la gente no se jode y llegamos hasta acá”, enfatizó.

Consultado sobre si el parlamentario estaba al tanto de una eventual sanción, Parisi dejó entrever que existieron advertencias previas. "Yo no se lo puedo decir, pero la intuición me dice que quedó completa y totalmente advertido", manifestó.

Finalmente, el líder del PDG descartó que la expulsión esté vinculada exclusivamente a diferencias ideológicas, aunque reconoció que existen posturas que no comparte. "Hay cosas que no nos gusta, por supuesto", señaló, agregando que esas diferencias pueden convivir dentro del partido mientras no se traspase la línea del compromiso con la ciudadanía.

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