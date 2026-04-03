"Las visiones no están alineadas": Sacan a diputado Cristián Contreras (Dr. File) de la bancada del PDG

03 abr. 2026 - 16:53 hrs.

¿Qué pasó?

Hace cerca de un mes que se reinició el trabajo en la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia en que juraron los nuevos parlamentarios de cara al trabajo legislativo de 2026.

Sin embargo, al interior de la bancada del Partido de la Gente (PDG) ya hay una fractura: el diputado Cristián Contreras, conocido como el Dr. File, ya no forma parte del conglomerado.

¿Por qué el diputado Contreras ya no forma parte de la bancada del PDG?

El diputado y jefe de la bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, explicó por qué decidieron excluir a Contreras.

"Como bancada, hemos tomado la decisión de que el diputado Cristián Contreras no continúe formando parte de nuestro equipo de trabajo. Esto se da en un marco de respeto, entendiendo que muchas veces los caminos, las prioridades o las formas de avanzar no siempre coinciden", partió diciendo Valenzuela.

"Aquí no hay quiebres personales. Muy por el contrario, creemos que es sano que cada persona siga su proyecto en libertad, cuando las visiones no están completamente alineadas", agregó el jefe de la bancada del PDG.

Luego, recalcó que "como bancada estamos enfocados en avanzar de manera cohesionada, con claridad en nuestros objetivos y en lo que queremos construir: soluciones concretas para la clase media y la clase media emergente".

Cabe mencionar que el diputado Cristián Contreras se desmarcó de sus compañeros del PDG durante la votación para la presidencia de la Cámara, instancia en la que no votó por Pamela Jiles, sino por Juan Marcelo Valenzuela.

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