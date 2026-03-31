Presidente Kast analiza en ARCHI salida de directora de SernamEG, candidatura de Bachelet y su baja en las encuestas

31 mar. 2026 - 09:35 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes, el Presidente de la República, José Antonio Kast, participó de una entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) en la cual abordó diferentes temas de contingencia nacional e internacional.

Entre los temas analizados por el mandatario se encuentra la polémica por la solicitud de renuncia a la directora del SernamEG, los recortes en seguridad, la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, los indultos que está analizando y su baja de aprobación en las encuestas.

Polémica renuncia en el SernamEG

Sobre la salida de Priscilla Carrasco en medio de su tratamiento de cáncer, el mandatario reconoció la "situación humana compleja"; sin embargo, señaló que "tenemos un deber de que la gestión esté bien hecha, que las confianzas estén asentadas. Y en este caso la confianza no se dio, no se daba, porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante como SernamEG".

"Hemos ido encontrando situaciones complejas que se irán comunicando paso a paso a la ciudadanía", agregó en la misma línea de la justificación entregada por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

Baja de apoyo en las encuestas

Respecto a su sostenida baja de aprobación en las encuestas en tan solo dos semanas de Gobierno, el Presidente señaló que "yo nunca he actuado en base a las encuestas, las veo, las miro y analizo la situación".

Sin embargo, aclaró que "no tomo nunca, y como equipo hemos transmitido, que no vamos a tomar decisiones en base a la popularidad, sino en torno a la gestión, al buen trabajo, y en el tiempo las cosas se estabilizan".

Candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

En cuanto a la candidatura de la exPresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, Kast descartó presiones de Estados Unidos para quitar su respaldo, señalando que la decisión se debe la visión que el Gobierno tiene sobre el rol que debería cumplir la organización internacional.

"Chile requiere una ONU más activa para que ciertos problemas que ocurren en nuestro continente, en nuestra área de influencia, no nos golpeen a nosotros", aseguró.

Al ser consultado si Bachelet no podría cumplir ese rol, el Presidente lanzó una crítica directa a la exgobernante: "Nos tocó una crisis humanitaria en Haití, cuando ella era Presidente de la República y Heraldo Muñoz era ministro de Relaciones Exteriores y, en parte, nosotros pagamos esa crisis con una inmigración muy grande de personas de Haití".

Indultos: "Los voy a usar y después modificar"

Pese a las críticas, José Antonio Kast aseguró que, sin establecer plazao, usará la figura del indulto: "Sí, lo voy a usar, y después vamos a generar una modificación en la línea que señala la presidenta de la Corte Suprema y el exministro Larraín. Una suerte comisión".

Sobre la razón para modificar los indultos después de usarlos, indicó que se debe a que "hay situaciones que creo que se deben analizar y revisar, y estamos haciendo una revisión de distintas situaciones de hechos reales que ocurrieron, sin entrar a discutir situaciones de hechos reales que ocurrieron, sin entrar a discutir la sentencia judicial, porque son poderes independientes".

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