Gobierno retira decreto que permite implementar nueva Ley de Adopción

30 mar. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes se conoció que el Gobierno de José Antonio Kast ordenó retirar desde Contraloría el decreto que permite la entrada en vigor de la nueva Ley de Adopción.

La normativa permitía acelerar los procesos y que las familias de acogida tuviesen mayores posibilidades de adoptar, al igual que personas solteras o parejas con acuerdo de unión civil (AUC).

"En nada estamos retrocediendo"

En concreto, el Ejecutivo retiró el Decreto Supremo N° 2 de 2026 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Subsecretaría de la Niñez), por lo que la Ley 21.760 de adopciones no podrá aplicarse.

El documento enviado a la contralora Dorothy Pérez solicitaba la suspensión del decreto mencionado, que aprueba el reglamento para ejecutar la norma, "a fin de proceder a su actualización”.

Al respecto, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, aseguró a Radio Bío Bío que "en nada estamos retrocediendo. Por el contrario, estamos trabajando seriamente para que el país avance".

¿Qué dijo el Gobierno?

"Con el objetivo de agilizar los procesos de adopción, el Gobierno retiró desde Contraloría el decreto

que permite la implementación de la nueva Ley de Adopción", señaló el Ejecutivo en un comunicado.

En el escrito, indicaron que el retiro de los reglamentos "busca evaluar la posibilidad de agilizar los procesos de adopción".

Al respecto, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, fue claro en señalar que el objetivo "es que los niños tengan derecho a vivir en familia, que crezcan en un ambiente de cuidado y dignidad".

La autoridad aclaró que los reglamentos serán reingresados en dos semanas, y que esta es una facultad de la administración entrante, "facultad que históricamente ha sido también utilizada por otros gobiernos".