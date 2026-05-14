Nueva propuesta del Gobierno busca que hospitales y colegios reporten a migrantes irregulares para eventuales expulsiones

14 may. 2026 - 14:55 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva propuesta del Gobierno en materia de migración se dio a conocer en las últimas horas. La iniciativa obliga a distintas instituciones públicas y privadas a revelar a las autoridades información de migrantes en situación irregular cuando estos se presenten a hacer un trámite.

¿En qué consiste la propuesta del Gobierno?

Según reveló La Segunda, el Ejecutivo ingresó esa indicación al proyecto que perfecciona el sistema de expulsiones, y apunta a que servicios de salud y educación, entre otros, entreguen antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones.

La propuesta fue presentada por el subsecretario del Interior, Max Pavez, durante la discusión de ese proyecto en la comisión de Gobierno del Senado.

De acuerdo al citado medio, en caso de aprobarse, organismos como Fonasa, Isapres, AFP, hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles se verían obligados a revelar antecedentes de extranjeros indocumentados.

La idea del Ejecutivo es aprovechar las instancias en que migrantes irregulares acuden a servicios estatales o privados para obtener beneficios sociales, atención médica o realizar trámites, para identificarlos, fiscalizarlos y eventualmente expulsarlos del país.

Algunos datos que el Gobierno podría solicitar posterior a esas instancias figuran domicilio, teléfono, y correo electrónico, entre otros.

"El sistema de salud está superado"

"Si vienen adultos con niños, ¿quién colabora en la educación de los niños? Cuando uno tiene una red de apoyo, uno puede pedir la colaboración...", fueron parte de las palabras que entregó el Presidente Kast al ser consultado sobre este tema.

"Cuando llegaban los extranjeros con niños menores de edad, el Estado tenía que hacerse cargo. Han pasado muchos años, algunos no se han documentado en todas las oportunidades que se han dado y eso tenemos que ir analizándolo", argumentó el mandatario.

La autoridad agregó que el sistema de salud "está superado", por lo que se debe "ir priorizando siempre a los más vulnerables, pero tenemos que saber bien quiénes son".

"En Chile hay multiplicidad de maneras de reconocerse a través del RUT, de un número especial en salud, de un número especial en educación. Bueno, eso va a cambiar", añadió.

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