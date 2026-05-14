"El oficial saca su pluma roja y empieza a escribir": así es una entrevista de asilo afirmativo en Estados Unidos

14 may. 2026 - 08:25 hrs.

Si alguien se hubiera preguntado cómo es una entrevista de asilo afirmativo en Estados Unidos, los testimonios de especialistas podrían dar vestigios de tal momento y preparar a los interesados para lo que podrían enfrentar.

Saber qué esperar del proceso y despejar las dudas alusivas, permitirá ir a este encuentro con tranquilidad, sobriedad y entereza. La coherencia que se mantenga es crucial para el trámite migratorio.

Por medio de sus plataformas digitales, el abogado de inmigración, Jonathan Shaw, comparte información, novedades y recomendaciones que suelen facilitar la ejecución de esta diligencia.

Así es una entrevista de asilo afirmativo en Estados Unidos

“La primera parte de la entrevista asusta a muchos migrantes. El oficial saca su pluma roja, la aplicación de asilo político de la persona y empieza a escribir. Y van viendo cosas que han cambiado. Tienes que saber que eso es normal”, comentó Shaw.

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Enfatizó que, en vista de que este trámite suele extenderse por años, es normal que las cosas cambien en el tiempo y que, al tener carga familiar, se haya tenido que trabajar a pesar de no tener un estatus legal. Sugirió que la honestidad es la mejor carta de presentación ante los oficiales y la mejor forma de ganar su confianza.

“En una entrevista de asilo, el oficial YA revisó tu aplicación, tu relato y tus evidencias antes de hablar contigo. Uno de los errores más comunes es hablar de más o intentar repetir toda la historia otra vez. Lo mejor es responder exactamente lo que te preguntan: ni más ni menos”, agregó el especialista. Precisó que las preguntas de los oficiales buscan aclarar puntos específicos.

El final no es menos importante

A pesar de que se cumplan los requisitos, hay ciertos impedimentos por los que el oficial podría aprobar el asilo afirmativo. Mandar la aplicación después de un año, tener récord criminal o albergar causas específicas en el pasado, en el país de origen, podría ser algunos de ellos.

“Si tu ayudaste de alguna manera a un régimen a que llevara a cabo cualquier acto de violencia contra otro grupo, aun para personas que cocinaban o hacian cualquier cosa para apoyar al régimen, entonces se les puede negar el asilo”, especificó el especialista.

Sostuvo que cada respuesta durante la entrevista importa, por lo que es necesario proyectarse con sinceridad y coherencia.

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