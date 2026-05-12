"Debes demostrar tu valor": así puedes obtener una green card de trabajo en Estados Unidos

12 may. 2026 - 11:05 hrs.

Una green card de trabajo en Estados Unidos representa un estatus deseado por muchos migrantes que desean vivir y laborar legalmente en territorio norteamericano.

Sin embargo, entre cambios, tensiones y múltiples tramitaciones, se han forjado muchas interpretaciones erróneas de las diligencias que pueden hacer a un individuo merecedor de la Residencia Permanente Legal.

Tener estos datos al día permitirá tomar decisiones más acertadas en el tema migratorio y no incidir en errores de trámites que podrían derivar en incumplimientos y, por consiguiente, en sanciones.

¿Cómo obtener una green card de trabajo en Estados Unidos?

Para obtener una green card de trabajo en Estados Unidos, los migrantes tienen que hacerse atractivos para las autoridades. “Debes demostrar tu valor”, afirmó el abogado de inmigración, Julio Oyhanarte.

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Explicó que las visas de turismo, estudios,trabajo, H2B u otras figuras de “no inmigrante”, que permiten permanecer en territorio estadounidense por un tiempo determinado para hacer una actividad concreta, no llevan a los interesados a obtener una green card.

“Lo que tiene una ventaja es que al estar trabajando con esa visa al empleador estadounidense le puedes demostrar tu valor como un buen trabajador”, expuso el especialista.

Sin embargo, señaló que al tener, por ejemplo, una visa de trabajo, se tienen ciertas ventajas que podrían ayudar con un patrocinio de green card, en el caso de que el desempeño sea bueno y duradero.

“Por ahí ese empleador dice ‘Mira, Jonathan trabaja bien y tenemos que estar haciéndole la visa todo el tiempo. ¿Y si le pedimos una green card? Para que ya pueda estar acá en Estados Unidos sin tener que estar haciéndole la visa cada vez. Bueno ahí ya tienes un contacto con un empleador estadounidense que puede ser patrocinador de una green card”, detalló Oyhanarte.

Por medio de sus canales digitales, el experto da información respecto a la viabilidad de los trámites y las condiciones que aplican a cada figura migratoria. Conocerlos es fundamental para tener una estadía legal en el país.

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