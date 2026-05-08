Trámites de inmigración para asilo en Estados Unidos: confirman cambio que modifica las reglas de juego desde el 18 de mayo

08 may. 2026 - 12:15 hrs.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) comenzará a implementar una estricta normativa desde el 18 de mayo en las solicitudes de asilo, en la que prohíbe la asistencia virtual de los abogados durante las entrevistas oficiales.

La medida busca mejorar la evaluación de la credibilidad del relato y el análisis de todas las pruebas antes de emitir un veredicto definitivo. Sin embargo, añade otra barrera diplomática a miles de extranjeros buscan refugio humanitario cada año.

¿Cuál es el cambio que se implementará en las solicitudes de asilo?

La nueva regla exige que el defensor esté físicamente en la sala de audiencias. Si están en ciudades lejanas ya no podrán participar de forma remota, afectando especialmente a las entrevistas de asilo afirmativo, de Méritos de Asilo (solicitantes con “miedo creíble”) y los beneficiarios del NACARA 203 (centroamericanos, cubanos, entre otros), informó La Voz Texas.

En este sentido, la inasistencia del jurista el día de la cita generaría retrasos en el proceso o dejaría al solicitante en desventaja frente al oficial gubernamental. El gobierno no obliga a los extranjeros a contratar asesoría, pero sí reconoce su pleno derecho a tenerla durante la entrevista, que es la etapa más importante de la solicitud.

Foto: Freepik

Para la cita, se recomienda llevar: pasaporte o documento de viaje, formulario I-94, copia del I-589 con evidencia, documentos originales (actas de nacimiento o matrimonio), traducciones certificadas y los papeles de familiares incluidos en la solicitud.

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El gobierno nacional aplica esta regla sobre cada solicitante para unificar el protocolo interno, a la vez que descarta por completo cualquier tipo de excepción general para los extranjeros solicitantes.

Asimismo, los expedientes incompletos provocan pausas muy prolongadas para las resoluciones, por lo que las autoridades migratorias buscan acelerar los casos para emitir sentencias con mayor agilidad administrativa.

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