China da señales de apoyo a Michelle Bachelet en su candidatura a la ONU, pero con algunas condiciones

02 may. 2026 - 04:14 hrs.

¿Qué pasó?

Por primera vez en muchos años, China apoyó la idea de que una mujer sea secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), puesto al que está postulando la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.

El embajador de China en la ONU, Fu Cong se refirió a esta posibilidad, declarando que su país estaría a favor de que el o la próxima representante de la ONU sea de Sudamérica y especialmente que sea mujer.

¿Qué dijo el embajador de China?

"Nos gustaría ver una mejor representación geográfica y, si fuera una mujer después de tantos años, China lo acogería favorablemente", precisó el embajador.

Pero para que esto ocurra, también advirtió que China tiene algunas condiciones, como por ejemplo que esa persona no esté demasiado alineada con Estados Unidos, es decir, que sea independiente y no le haga el juego a una sola potencia.

Por otro lado, que esa persona logre que la ONU se enfoque más en el desarrollo económico de los países, porque sin eso no puede haber paz duradera.

Si bien no manifestaron su apoyo directo a Michelle Bachelet, deslizaron la idea de que apoyarían su candidatura, siempre y cuando no esté del lado de Estados Unidos.

Cabe recordar que a fines de marzo, el Presidente José Antonio Kast decidió retirar el apoyo de Chile a la candidatura de Bachelet a la secretaría general de la ONU, luego de que el expresidente Gabriel Boric anunciara la postulación de ella.

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