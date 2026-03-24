Presidente Kast decide retirar apoyo de Chile a candidatura de Michelle Bachelet en la ONU

24 mar. 2026 - 12:27 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast finalmente decidió retirar el apoyo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU.

El Mandatario tomó la determinación en la mañana de este martes, a casi dos meses que el expresidente Gabriel Boric anunciara la postulación de Bachelet.

¿Cuáles son las razones que entregó el Gobierno?

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que "el Gobierno de Chile informa que ha decidido retirar el apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas hecha en conjunto con Brasil y México".

"Hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación", sostuvo.

En ese sentido, indicó que "junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior, dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura".

"Con todo, en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario", añadió.

La controversial candidatura de Bachelet

Fue el pasado 2 de febrero que Boric anunció la candidatura de la expresidenta, pero sin conversarlo con la entonces oposición ni tampoco con Kast.

La semana pasada un grupo de diputados de la UDI envió a la Cámara un proyecto de resolución para que el Presidente Kast retirara el apoyo a la candidatura de Bachelet, con quien sostuvo una larga reunión el viernes 20 de marzo.

Desde el anunció de la postuación de la expresidenta hasta hoy, el Gobierno no había fijado públicamente su postura sobre la nominación de Bachelet.

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